女星小S（徐熙娣）和老公許雅鈞結婚19年，生下3個寶貝女兒，小S經常會在自己主持的節目《小姐不熙娣》分享夫妻生活，先前曾自曝已經將近10、11年的時間沒有性生活，近日節目再次聊到相關話題，小S自嘲太久沒有了，「都有點喉結」。

日前《小姐不熙娣》節目討論「輸精管說掰就掰？！這一切都只因我愛你！」找來多位藝人上節目大談性生活。最新預告曝光，來賓kiki坦言自己過去是「狼女」慾望很強，相當喜歡做那件事，她覺得做完真的會容光煥發，小S激動附和表示：「對，而且會緊實，然後女性荷爾蒙會爆增，隨便做一個動作都很美！」

小S節目日前談論經營夫妻關係會做出什麼妥協。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YT）

來賓潘若迪聽完，吐槽小S：「妳不是說妳很久，十幾年沒碰了？」小S指著自己的喉嚨，露出尷尬笑容表示：「所以你看我這邊都有點喉結了。」說完全場笑翻，潘若迪還對她比讚，小S開完笑表示：「你知道我現在每三天要刮一次鬍子欸！」

小S幽默自嘲，讓現場來賓笑翻。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YT）

事實上，先前小S曾在節目上自曝和許雅鈞的房事，她坦言：「進入婚姻一開始很幸福，大概生到第3個孩子之後，將近有10、11年的時間『老公沒有碰我』，我覺得我下面不知道是什麼東西」。