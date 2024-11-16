詐騙集團猖獗，台南市新營區是溪北地區金融重鎮，警方加強與金融業者合作阻詐，近1個半月總計阻詐13件，總金額達969萬元，尤其新營分局中山路派出所因附近金融機構林立，三不五時就會接獲民眾疑似被詐騙，讓員警與行員培養絕佳默契，經常阻詐成功。

依據新營分局統計資料顯示，今年度迄今受理詐欺案件，件數前3名依序為「假投資詐欺」、「ATM解除分期設定」、「假愛情交友」。

上個月一名老翁到銀行匯款270萬元至不明帳戶，員警獲通報前往了解，老翁自稱要匯款工程款給廠商，但員警進一步詢問廠商身分及匯款帳號來源，老翁卻支吾其詞，不願正面回答，經與銀行行員通力合作，才讓老翁打消念頭。

中山路派出所所長柯政安表示，近期受理詐騙案件尤以假投資詐騙數量最多，金額最高，民眾往往對詐騙集團打造的發大財美夢深信不疑，更有民眾怒斥員警為何要擋人財路阻止匯款。

他說，有家庭主婦在臉書看到投資廣告，遇詐騙集團佯裝投顧公司，謊稱可協助購買台積電庫藏股股票，多次面交後血本無歸；還有民眾參加小學同學會，被開著名車、自稱投資公司老闆的同學慫恿投資，但要出金時，投資本金全被騙走，同學也失去音訊。

新營分局分局長蘇政敏說，分局與金融機構阻詐成功時，便立即前往表揚，因為被騙的金錢，很多時候可能是一個家庭全部的積蓄，每攔阻一件就是挽救一個家庭，同時也呼籲民眾勿輕信來路不明的投資管道。