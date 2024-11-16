「我們絕無法接受跨季2連敗給美和科大，今天卯起來打，不但要贏球，且連本帶利，把上季六強複賽所輸的4分要回，加倍奉還，也說到做到，甜蜜復仇。」上季第三文化大學16日以88比69擊敗上季首晉六強的美和科大，在113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽，第一階段快意2連勝，投進2記三分球、拿全隊最高20分的大五前鋒王玥媞說。

文化上季與美和交手兩次，預賽87比60大贏，複賽卻爆冷60比64輸美和，美和也靠此唯一勝，1勝3敗進入末役，對已無緣四強的北市大，美和如再贏，2勝3敗可擠落同為2勝3敗的文化，首晉四強，且機率不低，也即文化因意外輸美和，要保四強得看他人的臉色。

尤其4連敗的北市大，如再輸美和，不僅自己墊底，文化跟著無緣四強，由美和取而代之，因而氣氛詭譎，美和、北市大更一路拉鋸，旁觀的文化心情則如洗三溫暖，最終北市大延長賽後2分小贏，自己雖仍未晉四，卻拉文化一把，文化2勝3敗躍居第四，吊車尾晉四強，美和則因最後缺一口氣，OT輸球後與北市大同為1勝4敗，比對戰掉至第六，北市大第五。

對上述場景，王玥媞記憶猶新說：「這種變局不能再上演，今天賽前全隊也都有共識，就是擊沉美和，完全不給她們機會。」

108學年度高中聯賽八強賽動輒得三、四十分，最終率淡商封后，開啟到111四連霸霸業、當年獲選為冠軍賽MVP、且因此有「得分機器」封號的王玥媞說，上季蕭豫玟、黃巧鈞提前打WSBL，本季大四的郭虹廷也跳過最後一季UBA，轉戰WSBL，少了她，文化內線小唱空城，自己才175公分，也得幫忙扛禁區，超辛苦的，但也只能接受。

王玥媞說：「下季我理應會續戰UBA，也是最後一年，但因我是國泰的保留名額，屆時教練如要我提前披國泰戰袍，也得照做，只是我已打了4年UBA，不知冠軍滋味，期待畢業前可一圓冠軍賽，本季能拿最好，否則下季一定得文化打下隊史第20冠，完美ending。」