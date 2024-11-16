美國總統當選人川普即將迎來第二任期，但他常開玩笑說要擔任超過2屆總統。川普可以有第三個任期嗎？雖然美國憲法規定總統不能執政超過2屆，但民主黨人相當憂慮，要求澄清憲法修正案，確保川普不會鑽漏洞。

在美國歷史上，小羅斯福（Franklin Roosevelt）是唯一一位擔任美國總統2次以上的人。在第22條修正案於1951年生效之前，他在1933年至1945年間連任了4屆任期。

法國廣播電台報導，川普長期以來一直開玩笑說，要擔任超過2屆總統；他日前還說，除非共和黨人「做點什麽」，否則他可能無法參加2028年的競選。當時在場的共和黨眾議員克蘭（Eli Crane）告訴《今日美國報》，川普只是開玩笑。

《華盛頓郵報》的一段影片顯示，至少從2019年開始，川普就在集會和記者會上發表類似言論。在威斯康辛州的2020年集會上，人群高呼「再過4年」，川普打趣道：「那麽，在那之後，我們將再迎來4年。」

然而，美國憲法第22修正案禁止任何人當選總統「超過2次」，而川普已當選兩次，第一次是在2016年，第二次是在2024年，這意味著他已把憲法規定的額度給用光了。

鑑於川普的這些玩笑話，民主黨籍眾議員高德曼（Dan Goldman）日前就提出一項眾院決議案，要求澄清憲法第22條修正案，證明川普沒有資格在2028年再次競選。 高德曼還在X發文：「我們是一個法治國家，而不是君主國家。第22修正案明確規定，任何人當選總統不得超過2次。川普任何這樣的企圖，都是公然違憲的，我呼籲我的同事，民主黨或共和黨，信守誓言，捍衛憲法。」

高德曼的提案不僅僅基於川普本周要求共和黨「做些什麽」的說法，他在決議中列出15個例子，其中包括川普本人的14條聲明。他說，這些例子表明，有必要強調川普在2029年1月20日，亦即即將到來的第2任期結束日之後，不能繼續擔任總統。

這些例子包括川普7月在一次保守派宗教高峰會的發言。他說，如果他連任，他們「將不再需要投票」；2020年9月，他在內華達州的一次競選集會上表示，「我們將在白宮再贏得4年任期，然後我們再進行談判，對吧？ 」川普甚至多次提及擔任3到5屆總統的可能性。2018年3月，川普表示，他認為中國國家主席習近平擔任「終身主席」、「很棒」。他並補充道：「也許有一天我們會嘗試一下。」

高德曼告訴記者：「這是他的行事方式，他會插入一些奇怪的東西，然後自己開玩笑，但他會開始不斷地重複它，讓言論正常化。」

雖然高德曼的決議案可能無法在共和黨掌握的眾議院進行表決。但法廣指出，要修改憲法第22條修正案不是不可能，只是這是一項難以達成的艱鉅任務。美國修改憲法的過程漫長而耗時，近100年以來只發生過27次。若參眾兩院3分之2的議員同意，國會就可啟動這項進程，但兩黨目前都沒有那麽多席次。

另一種情況是，美國50州中的34州必須同意召開第五條公約，以討論對憲法的任何潛在修改。即使獲得足夠的支持才能舉行，任何擬議的修改都必須得到38州的支持。

雖然民主黨人對於川普是否鑽漏洞、賴著總統之位不走感到憂慮，但川普曾在受訪時表示，這會是他最後的任期。他4月告訴《時代雜誌》，他將在第二任期後退休，因為「我真的別無選擇」，表態不會挑戰第22條修正案。他還說：「我將任職一屆，我會做得很好。我們將再次擁有一個非常成功的國家…然後我就要離開。」