2024世界棒球12強賽16日晚間於台北大巨蛋上演台日大戰，吸引大批球迷到場熱血觀賽，現場座無虛席，都為了親眼目睹關鍵性的一刻。而身為中華職棒的啦啦隊女神李多慧、籃籃也驚喜現身場邊，不僅熱情為中華隊加油，甜美模樣還被導播捕捉到，掀起粉絲暴動。

台灣與日本在本次賽事中，目前戰績皆為2勝0敗，16日晚間不僅要爭出贏家，且勝者意味搶先取得前進東京的門票，賽況相當緊張。除了場上球員的表現受矚目外，場邊的啦啦隊、觀眾亦是關注焦點，尤其13日的台韓大戰也吸引樂壇天王伍佰現身支持，引起網友熱烈討論。

李多慧驚喜現身台北大巨蛋觀賞台日大戰。（圖／IG@le_dahye）

李多慧驚喜現身台北大巨蛋觀賞台日大戰。（圖／IG@le_dahye）

而稍早球賽開打時，李多慧、籃籃、若潼驚喜現身台北大巨蛋，不僅在IG限時動態中曬出可愛合影，3人分別做出搞怪表情，畫面十分逗趣，中場時3人還被導播捕捉到，令觀賞轉播的粉絲又驚又喜，3人不吝嗇為場上球員應援的模樣，充分展現對棒球的熱愛。

另外，此時的韓國隊正對上多明尼加，李多慧稍早則在限時動態分享照片，透露坐在大巨蛋裡的她，也關注著韓國的賽況，喊道「韓國加油！台灣加油！」非常用心。至於先前的台韓大戰，李多慧不免被問及尷尬問題，面對2邊的情感壓力，她大方回應「都加油！」