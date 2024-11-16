台灣無人機聯盟，擴大國外的結盟動作！在經濟部的推動下，台灣卓越無人機海外商機聯盟，16日宣布15日與波蘭台灣工商協會，簽署無人機產業合作備忘錄（MOU），由無人機聯盟主席胡開宏，與波蘭台灣工商協會主席巴特多博茲（Bartlomiej Dobosz）共同簽署，這是繼與美國奧克拉荷馬州簽署合作備忘錄之後，該聯盟的第二個「盟友」。

在波蘭駐台辦事處長高則叡，擔任見證人之下，台波雙方將於無人機產業國際拓銷、打造先進技術及供應鏈合作，並建立交流平台，以促進雙方在國際產業上的競爭力。

台灣卓越無人機海外商機聯盟，今年9月集結超過50家廠商，在經濟部號召下，以國家隊之姿，正式成立，期間的國際交流十分踴躍，漢翔董事長胡開宏，擔任聯盟主席，扮演衝鋒與協調角色，漢翔不僅是技術輸出者，也代表台灣爭取政府對政府（G to G）的國際市場訂單，並依聯盟成員的核心技術，媒合最佳接單組合。

胡開宏說，因有產業的投入、政府的支持，且政策的明確目標，預期在2028年，將台灣的無人機產值10倍提升至300億元，具備月產能1.5萬架的實力，並成為亞太第一個「無人機民主供應鏈中心」。

上述簽約儀式，包括經濟部、工研院、台杉投資、卓越無人機海外商機聯盟協同主席、聯盟廠商、波蘭SKB公司、波蘭駐台辦事處、國防產業發展協會等國內外貴賓，共45人出席這場盛大的活動。

波蘭駐台辦事處處長高則叡表示，他非常榮幸應邀見證雙方的合作，台灣與波蘭已在多個領域發展夥伴關係，樂見在無人機領域進一步拓展國際銷售，共同努力深化雙邊產業。

值得一提的是，無人機市場在全球發展蓬勃，各國積極尋找「非紅供應鏈」，更是關鍵趨勢。胡開宏強調，聯盟是國際業者來台尋求合作的重要窗口，雙方未來可就無人機科技、全球整備及貿易商業方面，成為策略夥伴，相互參與彼此國際商機活動，推廣無人機行銷與商業發展。

巴特多博茲表示，這是他兩年內第七次訪台，深愛台灣溫暖的人和熱情，這次與台灣結盟備感榮幸，希望雙邊技術互補，促進無人機產業發展。

聯盟目前正持續整合成員能量，打造「短鏈」與「韌性」的堅實基礎，目前台美、台波的商業策略，都在進行中，共同朝向更好的願景邁進。