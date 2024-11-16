彰化縣二林鎮光復路某民宅16日傍晚5時多傳出命案，年約50歲蔡姓女子疑似遭林姓前夫持水果刀砍傷，失血過多無生命跡象，送往二林基督教醫院搶救仍宣告不治。據悉，疑似林男欲持水果刀攻擊女兒，蔡婦為保護孩子才遭砍，目前警方已逮捕林男，詳情尚待進一步釐清。

彰化縣消防局16日傍晚17時01分獲報，二林鎮華崙里光復路一處住宅緊急救護，立刻出動救護車1輛，消防人員2人到場。救護人員到場發現年約50歲蔡姓女子疑似被刀砍傷，右手兩處有砍傷，失血過多無生命跡樣，經立即給予CPR及AED等急救處置，送往二林基督教醫院，仍宣告不治。

據悉，蔡婦生前結過很多次婚，與林姓前夫育有1子外，還和另位前夫育有1女，主要經濟來源是蔡的胞兄、胞弟請她照顧臥病在的母親。今日疑似前夫欲持刀攻擊女兒，蔡婦為保護女兒才遭砍。案發後林男偷了1部機車逃逸，警方根據路口監視器，最後在埤頭鄉逮獲林男，詳情尚待進一步釐清。

同里鄰居表示，蔡姓婦人務農，平時與離異丈夫同住在一起，但不太清楚與丈夫相處如何，今日突傳出憾事，讓鄰居不捨嘆道「蔡婦是很熱心的人」；另位鄰居則說，蔡婦是為照顧母親搬回該處，與其前夫、母親同住，前夫疑似有酗酒習慣，雙方常有爭吵，蔡婦並曾聲請保護令，沒想到仍傳出憾事。