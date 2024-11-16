明天（17日）基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，東部山區有局部大雨發生的機率。氣象署表示，下周持續受到東北季風影響，北部會有有局部較大雨勢發生的機率，周一、周二（18日、19日）還會出現18度低溫。

氣象署預測未來降雨趨勢。（氣象署提供）

氣象署預報，明天東北季風增強，水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，東部山區有局部大雨發生的機率，其他地區及馬祖、金門亦有零星短暫雨，澎湖為多雲；溫度方面，北部及東北部氣溫下降，其他地區早晚亦涼，預測北部及東北部高溫約25度左右，花東約28度，中南部29至30，低溫方面，北部及東北部約20、21度，其他地區約22、23度，澎湖全天23至26度，金門全天21至27度，馬祖全天19到22度。

氣象署指出，周一、周二東北季風持續影響，加上萬宜颱風進入南海後，外圍水氣北移，使台灣附近水氣偏多，迎風面地區降雨持續明顯，尤其周一基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨或豪雨，東部山區亦有局部大雨發生的機率，周二基隆北海岸及東北部山區仍有局部大雨，大台北山區有局部較大雨勢發生的機率。溫度方面，北部及東北部18~24度，花東21~26度，中南部20~28度；澎湖21~24度，金門17~23度，馬祖17~19度。

氣象署預測未來溫度趨勢。（氣象署提供）

下周三到下周六（20日到23日）萬宜颱風逐漸減弱遠離，東北季風持續影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區仍有局部較大雨勢發生的機率，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。