「CLARA」主廚兼老闆克里斯汀·馬爾泰納來台客座5天，為饕客獻上獨特的「少即是多」烹飪哲學。(陳韻萍攝)

克里斯汀主廚堅守「少即是多」的烹飪哲學，每道菜精選3至4種食材，以當代創意手法重現義式傳統，賦予每道料理全新的詮釋。(陳韻萍攝)

「布拉塔乳酪」搭配柑橘果凍，鋪上海膽並以蒔蘿油提味，奢華中帶有清新風味。(台北遠東香格里拉提供)

「義大利麵」彈韌口感的麵條搭配加入蘋果木煙燻的番茄泥，最後搭配濃郁鹹香的乳酪提味，讓人齒頰留香。(陳韻萍攝)

「鱈魚」源自義大利普利亞料理，以香煎智利海鱸魚片為主角，外層塗上主廚巧思精製的花椰菜泥，滋味豐富且濃郁。(台北遠東香格里拉提供)

「焰 牛排館」邀德國米其林二星「AURA」餐廳Tobias Bätz主廚來台客座舉辦餐酒會，目前僅剩零星座位。(漢來美食提供)

邁入第4季餐飲旺季，高檔飯店為搶攻高端餐飲商機並提高營收，紛紛邀請「食」力非凡的海外名廚跨海來台客座。台北遠東香格里拉邀請泰國曼谷人氣義式餐廳「CLARA」主廚兼老闆克里斯汀·馬爾泰納 (Christian Martena)客座館內的「馬可波羅」義大利餐廳。漢來美食旗下的「焰 牛排館」，則是力邀德國米其林二星名廚登台客座，饕客省了機票錢即可品嘗名廚手藝，兩位名廚的訂位狀況皆相當踴躍，飯店不只兼顧面子，也賺到銀子。

【全球50大義式餐廳 主廚客座台北遠東香格里拉】

台北遠東香格里拉即將在12月17日迎來30周年，歡慶30周年系列活動之一的客座主廚美食饗宴，特邀泰國曼谷當紅人氣義式餐廳「CLARA」主廚兼老闆克里斯汀·馬爾泰納 (Christian Martena)，於13至17日來台客座5天，坐鎮台北遠東香格里拉的「馬可波羅」義大利餐廳，為饕客獻上其最獨特的「少即是多」的烹飪哲學。業者表示11月15日當日有顧客包場，其他日期訂位約9成滿，看好名廚集客力，品牌預估有機會客滿。

曼谷國際客群多，高檔餐廳林立，競爭激烈，「CLARA」餐廳2024年榮獲50 Top Italy頒發的「全球50大最佳義大利餐廳」第24名，以及「最佳經理」殊榮，並入選《泰國米其林指南》。餐廳從菜單到空間設計完美詮釋包豪斯(Bauhaus)的簡約美學，也會定期展出當地與國際藝術家作品，吸引許多政商名流前往朝聖。

這次名廚克里斯汀首度來台，客座「馬可波羅」義大利餐廳，為了讓民眾都能品嘗到曼谷人氣餐廳的義式美味，台北遠東香格里拉特別將價位訂在2880元的輕奢價，午間套餐2880元加1成，晚間套餐每位3880元加1成，即可品嘗到大廚精湛不凡的手藝和創意料理，也可加價搭配精選酒款。

【少即是多烹飪哲學 創意手法詮釋當代義式料理】

克里斯汀主廚堅守「少即是多」的烹飪哲學，每道菜精選3至4種食材，菜單隨季節變化更新，結合在地與義大利多地的精選食材，以當代創意手法重現義式傳統，賦予每道料理全新的詮釋。此次訪台，主廚精選海膽、干貝、魚子醬、黑松露、日本鹿兒島A5和牛、羊肚菌等優質海陸食材，搭配自製多款創意醬汁，巧妙演繹多道源自義大利南方普利亞的精緻佳餚，為饕客帶來別具新意的風味體驗。

克里斯汀主廚發揮巧思，將家鄉義大利普利亞的經典食材與海洋風味融合，帶來饒富風情的義式滋味「布拉塔乳酪」，主廚以柔滑且充滿奶香的布拉塔起司為主角，搭配柑橘果凍，柑橘的天然酸甜被發揮得淋漓盡致，為整道料理注入明亮清新感，濃郁奶香交織著酸甜果香；最後主廚罕見地在沙拉中鋪上海膽，增添鮮美的海洋氣息，再滴上蒔蘿油提味，帶來淡雅的草本芳香。

這道「布拉塔乳酪」，克里斯汀主廚使用布拉塔乳酪、柑橘果凍、海膽、少許茴香，食材不多，然因為食材各自擁有鮮明滋味，放入口中細品，可感受到多重風味在味蕾漾開，奢華中帶有清新感，開場菜式就令人印象深刻。

說到義大利的代表美食，絕對少不了義大利麵，克里斯汀主廚的義大利麵展現出他對家鄉料理的創新詮釋。主廚的義大利麵看似簡單，作法卻很繁複，為了呼應亞洲人愛吃的烏龍麵，主廚以Senatore Cappelli小麥粉製成麵條，特製麵條帶有獨特的彈性與嚼勁，搭配加入檸檬調製的番茄泥，並以蘋果木煙燻，酸甜中多了煙燻的驚喜感；淋上主廚用番茄水、檸檬汁和浸泡7日的檸檬皮精華調製而成的清香醬汁，層次分明的清新氣息，最後搭配濃郁鹹香的乳酪提味。麵條彈牙感類似魚麵，醬汁充分入味，整體酸香清爽，讓人意猶未盡。

「鱈魚」這道綠意盎然的義大利普利亞料理，以香煎智利海鱸魚片為主角，細膩鮮嫩的肉質，外層塗上主廚巧思精製的花椰菜泥，內含花椰菜苗、大蒜、鯷魚與辣椒的香氣，豐富且濃郁；盤中精心搭配橄欖、花椰菜泥與刨片花野菜苗，畫龍點睛地淋上主廚特製的日式高湯，巧妙以和風點綴為義式風味注入細膩層次，是一道讓人驚豔的創意佳餚。

【德國米其林二星大廚登台 客座3天幾乎客滿】

漢來美食旗下的「焰 牛排館」今年邀請德國米其林二星「AURA by Alexander Herrmann ＆ Tobias Bätz」餐廳主廚兼廚藝總監Tobias Bätz來台客座舉辦餐酒會，以精湛技藝為饕客呈現獨一無二的頂級饗宴。Tobias主廚首度來台，11月22至24日限時3天的客座，訂位狀況踴躍，目前僅剩零星座位。

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