每當中華隊出現好表現，新北市長侯友宜等人都會相當開心揮棒加油吶喊。（賀培晏攝）

世界12強棒球賽中華隊今(16)日晚間對戰日本隊，新北市政府在市民廣場舉辦直播派對，並邀請熱血主播徐展元擔任主持人，新北市長侯友宜與立委洪孟楷、葉元之以及新北市議員黃心華、洪佳君等人皆到場與市民一起為中華隊加油，比賽過程中侯友宜也緊盯賽況，與全場支持者一同享受比賽。

侯友宜表示，棒球是台灣的國球，這次比賽全國矚目，尤其前兩戰對上韓國與多明尼加都有精彩的表現，今晚台日大戰更是緊張萬分，希望台灣隊長陳傑憲再率領中華英雄們再勝日本。

體育局補充，今年耶誕城主舞台超亮眼，是高達八層樓高的400吋LED螢幕，從16日至18日連續3天晚上直播「世界12強棒球賽」，現場除了賽事直播，還有摸彩、運動市集等多項活動，歡迎大家一同來新北歡樂耶誕城為中華隊加油。

體育局提到，「新北運動聚點」臉書粉專也舉辦為中華隊加油網路活動，參加就有機會獲得台北飛東京來回機票等大獎，歡迎民眾多多參與。