國民黨立委翁曉玲提案修正憲法訴訟法，引發153名律師連署於今（16）日下午舉行「拒絕憲訴法修惡，1116律師界守護憲法遊行」。由153位律師發起的「11／16反對憲法訴訟法修法，律師界守護憲法遊行」現場人潮踴躍，經統計超過2000位民眾參與，超過300位律師出席，許多律師亦穿著律師袍加入遊行，抗議《憲法訴訟法》修法。

今日下午二時從襄陽路出發，左轉公園路、右轉忠孝西路、經忠孝東路、右轉林森南路，最後在濟南路進行集會短講。

153 位律師發起人再度聲明，憲法法庭是我國憲政秩序的最後一道防線，當憲政出現危機、當人民的基本權利遭到侵害，憲法法庭是最終的裁決機制。憲法體制是保障每一位臺灣人民基本權利和人性尊嚴的根基，而憲法法庭的存在，正是為了確保此根基不會動搖。

憲法法庭一旦停擺，違憲的情況將無法被糾正，人民的權利將無法得到應有的保護。當權利受到侵害時，憲法訴訟是人民的最後依靠，然而這個依靠，卻可能因為這次修正案而難以運作。屆時，律師將無法再透過憲法訴訟捍衛當事人的基本權利，受害的將是每一位需要伸張正義的人民。

保障人權、追求社會正義、維護民主法治，是律師堅持的信念；為當事人的權利盡一切的努力更是律師的使命。憲法訴訟法若因政治計算而修惡，將是對我國憲政體制的嚴重威脅。

今（16）日穿上律師袍走上街頭，象徵著律師不只是在法庭上守護憲法，當憲政制度遭受危機的時候，律師們會團結一致，走到這塊土地需要我們的地方，共同守護憲法，守護自由民主法治。

聲明指出，今日號召所有的律師一起站出來，用行動向立法委員們表明我們守護憲政體制的決心。當大家團結一致，就會有力量守護我們共同信仰的憲法價值。

律師陳奕廷律師指出，某位立法委員認為大家都是某個顏色的側翼。律師就是秉持自己所理解的公平正義在行事，每個律師都有各自的人格及思考，在不同的案件中為各自的當事人、心裡的良心及公義在奮鬥。每個律師都有心中的一把尺及價值判斷，大家相互尊重，沒有絕對不能被溝通的事情。

然而，為了毀憲亂政的群體及法案，律師們今日齊心一致挺身而出，一起阻擋這個毀憲亂政的重要時刻。

陳奕廷嚴厲批評，難道不贊同法案的律師，通通都是「側翼」或「阻擋國家改革人士」嗎？難道律師們不能在議題上有不同意見嗎？這顯然不是台灣現在民主法治之下的基本價值。

陳奕廷最後呼應，諸多學者已經提出德國、日本、美國、加拿大等各國面對大法官空窗期的應對策略，相信有學識之人有能力可以試讀這些資訊。

立法院如今的修法，將導致憲法法庭空窗期的嚴重產生，並將導致人民基本權益求助無門。權力分立雖有風雨，但是對於人民基本權益的保護從不間斷，大法官從來沒有卸下重責大任。

然而，今天立法院卻意圖透過修法，意圖使大法官無法做出保障人民權益的憲法判決，這樣的後果將導致台灣民主及權益保障嚴重倒退，絕非任何人所樂見，希望立法院傾聽律師們的心聲。