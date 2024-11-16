誰才是一家三口...？有網友在網上分享，由於到姊夫家借住，可是他卻發現當軍人的姊夫前腳一回營，後腳姊姊的前男友卻出現在家，不僅陪姊姊聊天，還「幫忙照顧小孩」，某次他半夜起床上廁所時，突然聽到姊姊的嬌喘聲，且從姊姊房間傳出，對此，他相當困擾認為「該和姊夫說嗎？還是要直接和姊姊攤牌」。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，他提到由於讀書的關係搬去和姊姊與姊夫家借住，豈料，當他每次看到姊夫回營區後，姊姊的前男友便會跑來聊天與顧小孩，而且待的時間越來越晚。

直到，某天他晚上起床上廁所時，經過姊姊房間突然聽到姊姊發出害羞的聲音，讓他懷疑姊姊是不是做出對不起姊夫的事情，也很擔心2人因此婚姻沒了，小孩也沒有了爸媽。

後來，他趁著姊姊不在時，偷跑進姊姊房間，竟然發現有2條潤滑液，而其中1條已經開封使用過，對於發生這樣的事情，不禁讓他猶豫是否要和姊姊攤牌，或是和姊夫提醒姊姊有些異狀，為此而感到很困擾。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「姊姊這樣真的不行，不要該這樣」、「有點好奇，小孩是誰的？」、「你可以暗示姐姐，外面的男人不一定會娶她會負責任，不要搞到2邊都不要她」、「裝作不知道，趕快搬走」、「這樣的話，搞不好小孩是前男友的。我覺得妳應該要跟妳姊夫說，不能讓妳姊再錯下去了」、「我會跟她說有鄰居在講閒話了」、「小孩會不會也不是妳姐夫的，他們才是一家三口，誰這麼閒，來照顧小孩」。