天舟8號貨運太空船發射任務成功與太空站完成交會對接。（大陸央視）

大陸央視16日晚間新聞聯播報導，搭載天舟8號貨運太空船的長征7號遙9運載火箭，11月15日23時13分，在中國大陸文昌航太發射場點火發射，太空船順利進入預定軌道。約3小時後，天舟8號貨運太空船與太空站組合體完成交會對接。16日早上，神舟19號太空人乘組在地面配合下打開天舟8號艙門，開始太空「拆快遞」。

15日23時13分，長征7號遙9運載火箭準時點火起飛，約10分鐘後，天舟8號貨運太空船與火箭成功分離並進入預定軌道，之後太空船太陽能帆板順利展開，神舟19號太空人乘組也在太空站觀看了天舟8號發射實況。

16日凌晨2時32分，天舟8號採用3小時自主快速交會對接模式，成功對接於太空站天和核心艙後向埠，形成組合體。

上午8時26分，太空人蔡旭哲打開天舟8號艙門，進入天舟8號貨運太空船。本次任務，天舟8號貨運太空船上行物資總重約6噸，包括太空人在軌駐留消耗品、推進劑、應用實驗和試驗裝置等物資，其中科學應用物資400多公斤，包括實驗單元、實驗樣品、備品備件以及應用消耗物資，並為神舟19號太空人乘組送去蛇年春節的「年貨」。後續，神舟19號太空人乘組將按計畫繼續開展貨物轉運等相關工作。