數間媒體遭川普起訴求償數十億，指控這些媒體對他有偏見，距離川普重返白宮僅剩兩個月，他啟動一連串的訴訟對抗批評他的媒體公司和出版社，至少5家，這些訴訟引發了對川普第2任期可能對新聞自由的影響的擔憂，他還在勝選演說中將媒體稱之為「敵人陣營」。

《哥倫比亞新聞評論》（CJR）報導，川普的律師帕爾茨基（Edward Andrew Paltzik）在總統選舉前不久，向《紐約時報》（New York Times）和蘭登書屋（Penguin Random House）發出了要求10億美元（約合新台幣325億元）求償信函，指控其報導誤導並詆毀川普。

信中指責《紐約時報》記者撰寫了「虛假且誹謗性的言論」，並批評該報是「民主黨的喉舌」，對政治對手進行「大規模誹謗」。川普和其競選律師還對其他媒體提起訴訟，包括《每日野獸》（Daily Beast）和《哥倫比亞廣播公司》（CBS）新聞。川普的律師指控《每日野獸》報導曲解了川普競選經費問題，並要求更正。

對於《哥倫比亞廣播公司》的10月7日《60分鐘》訪談，川普指控內容被編輯過，對選舉產生干擾，並提出10億美元的賠償要求，稱《哥倫比亞廣播公司》有「干預選舉」的行為。

除了媒體訴訟外，川普的律師還向聯邦選舉委員會投訴《華盛頓郵報》（Washington Post），指控該報對賀錦麗（Kamala Harris）的選舉活動進行非法捐贈，不過該報否認了這些指控。

媒體自由保護組織「記者保護委員會」（CPJ）和「無國界記者」都對川普的媒體攻擊表達關切，認為這對媒體自由構成了「明確且直接的威脅」，並呼籲川普改變對媒體的態度，並採取具體措施保護記者，發展有助於多元新聞報導的環境。