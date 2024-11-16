為響應新北市長及局長致各企業領導人的一封信，新店分局積極聯繫轄內各大企業，希望藉由警方深入百工百業宣導識詐工作，進而避免民眾遭受財產損失。

新店分局表示，特別聯繫轄內專門生產新奇且兼具教育性質玩具的「浩奇實業有限公司」辦理識詐宣導講座。透過跨行業合作融合本分局識詐宣導，有助於促進公部門與民間企業交流，建立不同領域之間的聯繫與互補，實現共同發展、共同防制詐騙之願景。

新店分局指出，不肖分子除了會偽裝成假賣家詐騙民眾付款後未寄出商品之外；甚至還會偽裝成假買家，佯稱要跟廠商訂購貨品，再盜取廠商貨品照片利用其他社群平台針對其他真實買客進行三方詐騙，導致廠商貨物損失也造成買家財物損失，詐騙集團則坐收漁翁之利。

新店警分局長謝龍富呼籲，網路購買商品，請慎選商城、找尋有公信力的賣家，並且查看賣家與買家互動情形、商家評論等，切勿點擊一頁式廣告購買來路不明的產品，盡量選擇貨到付款，並將訂購編號記錄起來，避免領到幽靈包裹。