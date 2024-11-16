民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今（16）日參加由新北市議員戴瑋姍主辦，於新北板橋第一體育場前廣場的紙風車劇團表演，與近5000位民眾欣賞精彩演出。蘇巧慧表示，感謝戴瑋姍持續用心照顧地方，不僅帶來親子活動，更打造友善親子育兒環境，她也會和戴瑋姍一起用照顧下一代的心情，繼續顧好新北。

蘇巧慧提到，她擔任新北市立委將近十年期間，重視地方發展和師生學習環境，不僅積極爭取中央補助新北重大交通建設，也協助新北學校改善校園空間，包括翻新通學步道、改善運動場、整建老舊廁所、增設無障礙電梯等，並協助開闢更多綠地空間，舉辦親子活動，為市民打造更多親子友善的生活環境。

蘇巧慧大讚戴瑋姍在新北市議會問政專業，不僅熟捻市政議題、問政犀利，更用心照顧板橋市民權益，同時擔任民主進步黨發言人，積極為市民發聲，也為民進黨擴大社會支持、傳遞民主力量。

前立委羅致政也感謝戴瑋姍為地方帶來精彩的親子活動，大讚戴瑋姍長期耕耘板橋，重視親子權益，用心照顧地方。

戴瑋姍表示，她非常重視親子權益，並一直積極希望讓板橋成為更友善的育兒環境，除了帶來紙風車等親子表演，她也成功爭取多個共融遊戲場，包含浮洲河濱、重慶公園、五權公園、音樂公園、和江翠北側等，同時，她也爭取在板橋聯合醫院改建後，納入兒童早療資源，為板橋的下一代提供更好的醫療服務。

蘇巧慧提到，下週六（23）下午三點，民進黨新北市黨部將和所有新北市板橋在地議員，於「台北紙廠簡易公園」一同舉辦「劇團FUN瘋日」親子活動，邀請大小朋友一起來參加。