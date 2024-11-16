美國總統拜登與中國國家主席習近平，將於當地時間16日在秘魯首都利馬舉行高峰會。這也是拜登最後一次以國家元首身分與習會晤。美聯社指出，拜登將在會談中就北韓與俄羅斯的關係向習近平施壓，敦促他勸阻北韓，不要進一步加深對俄羅斯對烏克蘭戰爭的支持。

美國官員透露，在最後一次的拜習會上，拜登將尋求習近平加強中國的參與，以防已經危險的朝鮮半島局勢進一步升級。

拜登15日與韓國總統尹錫悅、日本首相石破茂，共同譴責北韓領導人金正恩決定派遣數千名士兵協助莫斯科對抗烏克蘭部隊。據報，這些部隊已在俄羅斯庫斯克邊境奪取了一些領土。拜登稱這種行為是「危險且破壞穩定的合作」。

白宮官員也對北京感到不滿，認為作為北韓主要貿易夥伴的中國沒有採取更多行動遏制平壤。一位匿名討論美日韓領袖私下談話內容的資深政府官員透露，拜登、尹錫悅和石破茂在50分鐘的討論中，大部分時間集中在此議題上。他們一致認為，「這種破壞穩定的合作不符合北京的利益」。

報導指出，拜登和習近平除了北韓問題，還有很多事情要討論，包括中國對俄羅斯的間接支持、人權問題、科技和台灣。

美國總統當選人川普即將回鍋，他領導下的美中關係前景也存在很大不確定性。川普曾在競選時承諾對中國進口商品徵收60％的關稅。

華盛頓戰略與國際研究中心分析師查維克多（Victor Cha）指出，「當習近平會見拜登時，他的部分聽眾不僅僅是白宮或美國政府。這是關於美國首席執行官和美國的持續投資，或者試圖恢復美國在中國的投資，擺脫人們對中國存在敵對商業環境的觀感。」

白宮國安顧問蘇利文表示，拜登政府官員將建議川普團隊，應對與北京的激烈競爭，可能是他們將面臨的最重大外交政策挑戰。政府官員擔心，如果雙方出現誤判，中國和台灣之間的緊張局勢，可能演變成全面戰爭，為世界帶來災難性後果。蘇利文表示，川普政府將不得不應對解放軍頻繁騷擾其地區鄰國的問題。

白宮花了幾個月的時間來安排拜習會，美聯社指出，這是這位民主黨人在1月份離任前非常希望做的事情。

對拜登而言，這是一個重要時刻，他即將結束50多年的從政經歷，他認為自己與習近平的關係，是國際舞台上最重要的關係之一，並為培養這種關係付出巨大的努力。