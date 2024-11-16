林家佑參加《全明星運動會4》走紅，在KKTV《看見愛》飾演最強特助，到了晚上拿下眼鏡就變一夜情專門戶，和林詠傑有大尺度的激烈床戲，2人都投入百分百情緒，笑說走野獸派路線，「我們的目標方向都一致，前面都有溝通過，沒有太在意尺度，不想太侷限彼此，這樣會綁手綁腳，先試了再說。」

彼此第一次見面是在讀本會上，林詠傑對林家佑印象是嚴肅，心想完蛋了，這人很不好親近，林家佑初印象則是他很溫柔。2人都是悶騷I（內向）人，直到合宿才正式卸下心房，暢談彼此成長經歷、上親密課程更熟悉對方。林家佑對於右手上的20公分長疤由來也全數分享，他在2017年罹患骨癌，花了許多時間戰勝病魔。

林家佑（左）、林詠傑都是I（內向）人，一起合宿才正式卸下心房。（羅永銘攝）

林家佑起初是打棒球時發現手痠痛，當時不以為意，痛了一年，最後要吃藥才壓得住，檢查確診是惡性骨肉瘤，他形容當下腦袋一片空白，不知如何反應，媽媽衝出診間大哭，爸爸則是一直結巴問狀況，一家人全都嚇壞，醫生保守估計評，開刀後完全恢復存活率55％、死亡率45％，若這是抽獎概率，大家一定賭一把，但這關乎生死，所有人都會擔心懼怕。

林家佑2017年罹患骨癌，花許多時間戰勝病魔。（羅永銘攝）

林詠傑有過低潮時期，看《航海王》找到療癒。（羅永銘攝）

他開刀前做了最壞打算，簡單寫了遺言，最遺憾就是還沒有照顧家人，歷經了6小時的手術，接受骨肉切除、骨移植手術，花了3年的時間復健，這段時間在家工作接案，右手不能用，就用左手完成外包設計，他淡淡地笑說，很勵志對吧，其實是花了許多時間消化，才能回想當時發生的事。

林家佑在《看見愛》飾演最強特助，下班就變身一夜情專門戶。（羅永銘攝）

林詠傑也有過低潮時期，有一陣子突得憂鬱症，有一天醒來覺得這世界太糟糕，完全提不起興致落淚，辭掉工作待在家，偶然看到《航海王》動畫，從第1集一口氣看到千集，魯夫的熱血衝勁讓他獲得滿足，希望自己的演出也能療癒觀眾。