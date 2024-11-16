第三屆世界12強棒球賽預賽持續進行中，吸引大量台灣民眾關注，中華隊今天（16日）敗給日本後，戰績為2勝1負，明天將出戰澳洲。然而有網友發現，澳洲先是首戰飛去日本打，接下來休息天連打四場，賽程其實相當血汗；同時還提到，除了台灣跟日本以外，其他隊都有打中午的比賽。對此，不少網友紛紛想起去年經典賽地獄賽程，直言終於有地主優勢了。

原PO在PTT發文表示，澳洲第一場先是飛去日本打，然後再飛到台灣，舟車勞頓，休息一天後接連打四場，明天晚上跟台灣比完後，隔天中午12點跟韓國比，對澳洲來說，後面這兩場也是晉級的關鍵，這樣的賽程其實算滿血汗的吧。

此外，他還指出，本屆12強棒球賽除了台灣跟日本以外，其他隊都有打中午的比賽，所以日本跟台灣有天時地利人和之便，就算晉級也是很理所當然的吧。他接著詢問，「就國際賽慣例，這是地主國才能享受到的福利嗎？畢竟花錢的是老大，主辦國際賽事出錢出力，還不一定能獲利回收」。

文章曝光後，網友紛紛表示「國際賽慣例？我怎麼記得去年經典賽」、「我們經典賽也被自己搞過」、「誰辦的誰老大啊，應該不會有人讓自己國家的隊伍晚場打完接著馬上打中午的比賽吧？」、「有啊wbc，血淚滴下來」、「只能說這次中華隊終於有主場優勢了」。

回顧2023經典賽，因為「晚接午」賽程，中華隊只能撐住疲憊應戰，在中古大賽後，大批球迷到主辦單位官網留言，痛批根本沒有主場優勢，教育部次長林騰蛟當時也表示，賽程安排確實有檢討空間，「主辦國對於賽程的安排，如果能發揮主場優勢，當然更理想」。