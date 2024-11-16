中國大陸珠海航展除了各式高端武器吸睛之外，還有一位直-20武裝直升機美女飛行員受媒體關注，25歲的徐楓燦，身高175公分的外型，相當吸睛，有「解放軍宋慧喬」之稱。退役少將栗正傑表示，徐楓燦是最厲害的武器，如果她加上直升機，黑熊部隊恐擋不住。

主持人盧秀芳今(14日)在中天《世界越來越盧》節目中表示，大陸海軍艦載機女飛行員徐楓燦，大家都說她像宋慧喬。栗正傑表示，徐楓燦是最厲害的武器，如果她加上直升機，黑熊部隊恐怕擋不住。

盧秀芳問到，包括九天、虎鯨、機器狼、紅旗-19、白帝，哪一個最讓你有哇賽的感覺？栗正傑表示，徐楓燦。盧秀芳表示，有同感，她在台灣也刷屏到不得了，當看到徐楓燦跟蘇-57飛行員握手的畫面，她敬一個禮，真的是很有禮貌，因為蘇-57飛行員62歲是前輩，戰功彪炳。

栗正傑表示，其實軍人來講，一定要講究這種軍人禮節，這也是國際禮節，這並不是國家強弱的問題。對他而言，他是台灣的軍官，美軍有時候來參觀，對方不管是少校或中校，他一樣要求對方跟他敬禮，因為他代表的是階級，這不是說誰官大誰官小，就像以前孫立人將軍，美軍看到他，也一樣要敬禮 。