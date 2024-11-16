台俄混血美女DJ「若熙娘娘」擁有精緻五官和高挑身材，一直給人直率敢言大方形象，怎料，前陣子她在節目中揭露自己早期在演藝圈闖蕩，竟遇到唱片公司的人設局，而慘遭性侵，還被拍下不雅照，照片被流傳到有男藝人在內的群組，像是韓國勝利事件翻版，之後她去報警卻被女警一句話勸退。

若熙娘娘在節目《單身行不行》透露，自己早期去應徵女團時，認識一位男生，雙方曖昧一陣子，對方問她要不要去他公司當經紀人，她當時被愛情沖昏頭答應去幫對方，甚至放棄原本的女團夢。開始當經紀人以後，經常需要去應酬認識唱片公司的人，有次在認識新的投資人場合時，她為了公司和心儀對象，努力表現喝很多酒。

但卻看到曖昧對象送別的女生回家，讓她大受打擊，那時剛好有一位認識8、9年的男生，也在唱片公司任職，提議要送她回家，包含她在內的兩男兩女一起上計程車，她因為喝醉就昏睡過去，下車之後，她在神智不清狀態下，被扶到一間錄音室，對方又給她喝不明的飲料，喝完後她又昏倒。

之後再次醒來後，發現自己是衣衫不整的狀態，而那位認識8、9年唱片公司的男生則壓在她身上，她當下要反抗對方，怎料，遭對方甩了一巴掌，並被警告：「不要反抗！」

若熙娘娘透露曾遭唱片公司的人侵犯。（圖／翻攝自單身行不行YouTube）

這件事發生後，若熙娘娘表示自己不敢跟任何人講，也怕父母會難過，但等到一個禮拜之後，曖昧對象打過來生氣問她：「妳那天到底是怎樣？」對方告訴她，他們男生有一個群組，而她衣衫不整的照片就被發在裡面，若熙娘娘透露那個群組有很多人，甚至有男藝人在內，照片的受害者起碼有20、30個女生。

若熙娘娘知道自己的不雅照被流傳後，立即去報警，但當時有一位女警跟她說，如果妳要報警，妳的父母、包括所有朋友都會知道這件事，妳再想想妳要不要報警，她聽到後就因此卻步。同時坦言自己之後去夜店或是音樂祭，都還是會遇到這個男生，讓她覺得很噁心，之後靠著心理諮商，才漸漸走出陰霾。

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