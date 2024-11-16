從小到大沒看過？大陸浙江省嘉興市有男子懷疑自己被無人機跟蹤，他走到那光點就跟到那，讓他嚇得急報警表示「我發現有架無人機一直跟著我，跟了大概半小時了，我動它也動，我停下它也停下」，後來員警抵達現場後，卻發現白色的光點竟是天上的星星，才發現是個烏龍報案。

據《錢江晚報》報導，浙江省嘉興市海寧有派出所接到民眾來電求助「有無人機高空『跟蹤』他」，民眾表示「我發現有架無人機一直跟著我，跟了大概半小時了，我動它也動，我停下它也停下」。

員警獲報抵達現場後，民眾還對著前來的員警表示，無人機還繼續的跟著他，而員警看著民眾手指的方向看去，只看見夜空中有一個白色亮點，員警仔細一瞧，卻發現是顆明亮的星星，而員警先和民眾確認之後，便耐心的向對方解釋「今晚上天氣好，星星出來了，看起來特別亮，它肯定跟著你的，就和月亮一樣，走到哪便它跟到哪」。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「社死，這是從小到大沒看過星星的鴨」、「可憐的孩子沒看過星星」、「人才」、「星星也有跟蹤狂？放心，那是璀璨的陪伴，不必驚慌報警」。