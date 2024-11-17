開火！共軍南部戰區海軍護衛艦隊實彈射擊演練。圖為大理艦航拍。。（中國青年報用戶端）

開火！共軍南部戰區海軍護衛艦隊實彈射擊演練。圖為編隊運動。。（中國青年報用戶端）

開火！共軍南部戰區海軍護衛艦隊實彈射擊演練。圖為艦炮開火瞬間。（中國青年報用戶端）

開火！共軍南部戰區海軍護衛艦隊實彈射擊演練。圖為主炮射擊。（中國青年報用戶端）

開火！共軍南部戰區海軍護衛艦隊實彈射擊演練。圖為火箭深彈發射。（中國青年報用戶端）

開火！共軍南部戰區海軍護衛艦隊實彈射擊演練。圖為繫離浮筒。（中國青年報用戶端）

開火！共軍南部戰區海軍護衛艦隊實彈射擊演練。圖為全面洗消。（中國青年報用戶端）

《中國青年報》用戶端報導，近日，共軍南部戰區海軍巡防艦第19支隊054A型飛彈護衛艦大理號，組織艦艇編隊在某海域，開展為期3天的實彈射擊演練編隊運動、艦炮開火、主炮射擊、深彈攻潛、火箭深彈發射、繫離浮筒、全面洗消等課目，錘煉艦艇編隊協同作戰能力。

「『敵』岸上火炮陣地對我構成威脅，命你艦實施炮火攻擊！」去年11月甫下水服役的大理艦，剛抵達訓練海域，便接到戰鬥指令。官兵迅速進入戰位，做好戰鬥準備。「兩組兩發！放！」指揮員一聲令下，「敵」岸上火力點被成功摧毀。

戰鬥持續升溫，「敵」水下支援兵力悄然出動，伺機發起偷襲。大理艦作戰指揮室內，官兵目光緊盯顯控台。伴著鍵盤敲擊聲，「敵」情飛速傳至各個作戰單元。洛陽艦接到命令後，快速與大理艦匯合，攜手抗擊「敵」潛艇。

根據編指通報，編隊迅速組成反潛隊形，轉入搜攻潛戰鬥。兩艦跟據自身反潛裝備特點，及海區水文氣象情況，與「敵」潛艇鬥智鬥勇，隱蔽與搜索、包圍與突圍、規避與反擊，一場攻潛演練緊張打響。

最終，大理艦在洛陽艦協同下，實現對目標的持續跟蹤，指揮員抓住時機，果斷下令發射。數枚火箭深彈拖著橘紅色尾焰衝向目標，完成對「敵」潛艇打擊任務。

據指出，此次演練凸出複雜戰場環境，同時加入臨機導調環節，實戰化程度更高，有效磨礪艦艇官兵應對複雜情況的能力。他們還將相關海區戰鬥值班艦艇納入演練，持續深化戰訓耦合實踐，提高艦艇整體訓練水準，檢驗值班艦艇戰備情況。