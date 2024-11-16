第三次「拜習會」將於祕魯首都利馬登場。

美國總統拜登（Joe Biden）周四（14日）抵達南美洲國家秘魯首都利馬，參加周五揭幕的亞太經濟合作會議（APEC），預計當地時間周六（16日）在場邊會晤中國國家主席習近平。這將是81歲的拜登任內最後一次「拜習會」，共和黨前總統川普即將重返白宮，拜登肩負緩和當前中美緊張局勢的重任將受到這場美中高峰會4大衝突議題的挑戰，包括網路犯罪、貿易、台灣、俄羅斯等重要議題。

路透社周六報導，這次拜習會與上次對話相隔7個月，前一次面對面則是去年11月在加州舉辦的APEC場邊。此時正值環太平洋國家審慎評估川普（Donald Trump）明年1月20日重新執政對局勢的影響。近來美國政府與總統候選人競選成員的電話通訊遭與中國有關的駭客攻擊，此事惹惱華府。華府對於北京施壓台灣、中國持續增援俄羅斯等情況甚為憂心。

美中近期關係緊繃

台灣總統賴清德計畫出訪太平洋友邦，考慮過境美國夏威夷州或關島，此事勢必激怒北京。儘管美國在外交層面沒有正式承認台灣，仍是台灣在國際社會最重要的支持者與軍事支援者。中國大陸的經濟狀況正處於拜登政府貿易政策的沉重打擊，華府限制美國隊於中國AI、半導體、量子運算的投資與高階晶片輸入中國。中國多次否認美方指控的駭客行為，把台灣視為內部事務，對於美方有關中俄往來的聲明也多次抗議。美方官員說，這些都列入本次拜習會議題。

拜登15日在祕魯出席APEC峰會對話。（美聯社）

川普對華政策強硬

高喊「美國優先」的川普誓言要對美國進口的中國商品徵收60%關稅，北京已表達反對立場。川普還計畫聘請對華政策鷹派人士出任高階職務，例如提名佛州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）任國務卿、佛州聯邦眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）擔任國家安全顧問。

拜登的國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）周三形容這波政權過渡期是「競爭對手、敵手能找到可乘之機的時候」，拜登將向習近平強調，在這段過渡期，「美中必須保持穩定、明確、可預測性」。上海復旦大學國際關係學者沈丁立（Shen Dingli）認為，中方希望這場拜習會能緩和權力過渡時期的緊張局勢，「中國絕不希望川普就職之前的中美關係陷入混亂」。

習近平16日在祕魯首都利馬出席APEC峰會。（路透）

中方頻拉攏美國後院鄰居

華府智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）美洲專家伯格（Ryan Berg）認為，習近平出席APEC將受到南美國家善意款待：「習近平訪問APEC的所有作為都將為拜登此行蒙上陰影。習近平會晤拜登時，聽眾不僅僅是白宮或美國政府，更關乎美國企業的執行長要繼續在美國投資或者試圖重新開始在中國投資、甩開中國投資環境充滿敵意的觀念。」

APEC與接下來在巴西登場的20國集團（G20）峰會，將呈現美國在自家後院影響力遭遇挑戰的新跡象。中方近期屢對中南美國家發動外交攻勢。71歲的習近平周四抵達利馬，預計在拉丁美洲進行為期1星期的外交閃電戰，包括與祕魯重新簽訂自由貿易協定，為當地大型深水港錢凱港（Chancay）揭幕，下周轉往巴西訪問行程預料也將受到歡迎。

中國正尋求拉美生產的金屬礦產、大豆與其他大宗物資。美方擔心中方可能也在尋找與鄰近美國的地點設置軍事、情報前哨據點。中國官方支持的媒體稱這些說法都是誹謗抹黑。