朴英賢(左)後援1.2局僅被敲出兩安打無失分，拿下這場比賽勝投。(中華棒協提供)

世界12強棒球錦標賽B組預賽16日上演先前戰績同拿1勝2敗、輸球就告淘汰的多明尼加與韓國之戰，韓國雖曾以0比6落後，卻在6局下灌進4分，8局下更轟下5分，最後以9比6逆轉擊敗多明尼加，拿下本屆預賽第2勝(2敗)，吞下第3敗(1勝)的多明尼加提前宣告淘汰。

韓國先發投手任燦圭1局上用連兩K，漂亮化解二、三壘有人、一人出局危機；可惜來到2局上，任燦圭又面對無人出局、滿壘危機，這次他雖讓德里昂打出雙殺打，卻被多明尼加率先搶下第1分，讓韓國暫以0比1落後。

艾爾坎塔拉4局上揮出兩分打點右外野方向全壘打，幫助多明尼加取得3比0領先，也把任燦圭打退場，改換蘇珩準登板，卻遭韓森打出中外野平飛安打送回第4分，多明尼加單局敲出4支安打、含一發兩分炮得到3分。

5局上艾爾坎塔拉再次敲出右外野陽春全壘打，多明尼加5比0領先；韓國直到5局下，才靠一壘手宋成文打出首支安打，但多明尼加先發投手吉洛梅主投5局只被敲出1安，無四死球與5次三振，徹底封鎖韓國打線。

6局上，韓森又敲出左中外野一壘安打，送回多明尼加第6分，金倒永更因受傷退場；但在6局下，吉洛梅提前被換下場，接替的裴瑞茲一上來就連兩次保送，多明尼加趕緊再換J.羅瑞格茲，他卻發生離譜一壘暴傳失誤，讓韓國連下兩分。

文保京、朴東原接著連續敲出都帶1分打點的二壘安打，韓國打完前6局，把比數追成4比6；到了8局上，宋成文敲出右外野滾地一壘安打，成功送回韓國第5分，朴成韓更在兩出局後敲出深遠三壘安打送回兩分，韓國反以7比6超前。

韓國8局下攻勢還沒停歇，接著崔元準又敲出右外野二壘安打送回朴成韓，洪昌基也適時敲出中外野平飛安打再下一城，韓國8局下猛攻5分逆轉戰局；多明尼加9局上最後反攻雖先安打上壘，最後卻以雙殺打結束這場史詩級的韓國逆轉秀。