百萬YouTuber Joeman日前推出節目《靈能的挑戰》，播出後引起熱烈討論，不過其中一位擅長通靈的正妹命理師沈采霏，就被網友起底過去曾是SWAG的直播主。而時隔近1個月後，沈采霏在個人YouTube頻道拍影片對此做出回應，還原當時入行經過，更自爆有過一段婚姻、2個小孩。

沈采霏擁有清新外型及H級傲人身材，時常在社群分享性感美照，被稱為「最兇靈學女神」，因參加節目也受到不少關注。關於過往加入成人平台的黑歷史被起底，沈采霏坦言當時正面臨財務危機，身上幾乎一無所有，於是遇到一名男網友向她推薦在成人平台工作，起初她極度猶豫，卻又被前夫要求，如果想與孩子見面「至少拿一些錢給（前）婆婆」，所以才決定在成人平台賺錢。

沈采霏時常在社群分享性感美照。（圖／臉書 沈采霏 Fei.Fei）

沈采霏透露，一開始看到平台內容也完全嚇傻，還疑惑問道「這個可以嗎？」不過她看完其他案例後，表示自己想走邱淑貞路線，「小時候覺得邱淑貞真的超正，心理設定邱淑貞是我的模仿對象」，且她強調自己有必要堅守的底線，就連引薦人想約她出去做借位的教學，她也拒絕。

最後沈采霏表示，其實只經營了2個月就退出，因為與時任男友、引薦人都喬不攏就索性退出。至於當時的收入，她很感謝當初願意打賞的網友，也坦露光第1個月就賺進約50多萬，但她沒有因此亂花費，反而一部分拿去當治裝費，一部分則用來公益捐助，相當有愛心。

（YouTube 想入霏霏 Ms. Fei Fei）

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