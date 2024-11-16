中華隊16日以1比3不敵日本隊，吞下本屆世界12強棒球賽首敗，中斷2連勝，日本隊則是喜迎3連勝、續佔B組龍頭位置，雖然中華隊今天落敗，但明天只要日本、中華隊都贏球，就能攜手前進東京，中華隊確定推出郭俊麟先發。

「很可惜沒能在主場，全場球迷的面前奪下勝利。」總教練曾豪駒賽後將敗則一肩扛，但也肯定中華隊所有球員的表現，「今天面對日本武士隊這樣的強隊，我們沒有退縮，球員在場上還是很勇敢面對。」

中華隊全場僅敲出4支安打，唯一得分是靠著替補上陣的捕手戴培峰陽春炮「破蛋」，還是沒能成功跨過日本隊這道高牆，苦吞對戰全職業日本隊8連敗。

曾豪駒認為，經過這場比賽一定能帶給球員很多經驗，「希望未來能有再次對決的機會，再次打出精彩的球賽。」

雖然中華隊吞下敗仗，但在晉級路上仍佔有優勢，只要明天日本隊擊敗古巴隊，加上中華隊扳倒澳洲隊，台日就能確定鎖定4強門票。