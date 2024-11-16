16日因盤坐在地被勸阻，在高鐵持刀刺壞餐桌椅的藍衣男子，他在高鐵乘車的畫面也曝光，該名男子因沒有座位，在北上列車直接坐在地上，遭人勸阻心生不滿，進而傷人、持刀破壞公務，目前警方仍在追查他的下落。

鐵路警方16日上午11時43分獲報，高鐵814次北上列車在停靠苗栗站時，1名劉姓女乘客出入車廂，發現有人盤坐在地影響動線，出言勸告卻引發對方不滿，男子直接揮拳打劉，造成劉臉頰紅腫。

事後男子越想越不爽，在列車從板橋站開往台北站時，又從背包取出1把匕首，回頭再找劉女理論，接著朝10車18D餐桌椅直接刺下，瘋狂舉動嚇壞其他乘客，有人大喊：「有刀！」不少人聽後狂奔逃跑車廂，所幸男子只是洩憤，未造成人員傷亡。

警方在列車抵達南港站後上車採證，但滋事男子已經下車，除查扣該把匕首，送往北市警察局保安科鑑定外，另持續追查男子下落，全案依恐嚇公眾罪偵辦。