民眾黨主席柯文哲日前遭資深媒體人璩美鳳指控性騷，引發熱議，民眾黨新竹縣黨部前執行長林冠年更指控，民眾黨立院黨團主任陳智菡曾被柯當眾品頭論足，但相關內容遭陳駁斥。前立委郭正亮曾指出，民眾黨爭議連環爆、不斷發生前黨員跳出來放話的狀況；甚至直言「廟已經很小了，妖風一大堆」。民眾黨前立委蔡壁如表示，社會瀰漫著民眾黨就是廟小妖風多，她建議，把民眾黨變成一個更接地氣的政黨。

蔡壁如16日在臉書粉專表示 ，台灣的政治經過30年的發展，政黨的運作方式卻常讓人覺得「很遠」，好像跟老百姓的生活沒什麼關係。民眾黨在柯文哲京華城案後，社會瀰漫著民眾黨就是廟小妖風多。也許該做一個新論述：把自己變成一個更接地氣的政黨。

蔡壁如指出 ，現在的國民黨、民進黨，幾乎都是「外造政黨」，久了會出現一些問題，比如立法院變成「橡皮圖章」，只負責配合行政部門。政黨高層脫離民意，離人民愈來愈遠。

至於民眾黨為何適合「內造政黨」？蔡壁如表示 ，民眾黨現在的8席立委，全部都是「不分區立委」，沒有地方選區的壓力。他們的優勢是專業能力和形象好，但劣勢是沒有地方基層力量。這時內造政黨的模式，也許是更好的選擇。比如黨主席要接地氣，黨主席應該負責到地方跑透透，把基層民意反映給立法院的立委，幫助他們知道最新的問題。

蔡壁如點出，2026年對民眾黨是個挑戰，她建議，現在也許是選擇「內造政黨」路線的好時機。讓立法院的立委真正成為權力中心，讓黨中央成為幫助的角色，這不只是對民眾黨有好處，也是對台灣民主政治的一次突破。還有真正的好政黨，應該和人民站在一起，而內造政黨就是實現這個目標的第一步。