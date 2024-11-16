德國《今日新聞》（Tagesshau）週五（15）專訪德國聯邦國防軍弗洛伊丁少將（Christian Freuding）談論烏俄戰爭局勢，隨著冬季即將來臨，俄羅斯依然不僅持續對烏克蘭發動空襲，摧毀該國的能源基礎設施。俄軍在全部戰線上都掌握主導權，尤其是在東部的頓巴斯地區，對烏克蘭來說當前局勢非常嚴峻。談到武器、軍援時，弗洛伊丁強調戰爭不存在扭轉戰局的神奇武器。

2024月8月3日至11月16日，頓巴斯戰線變化圖，比例尺：10公里。（翻攝自烏克蘭國防部Deep State開源圖資/譯註：張威翔）

弗洛伊丁少將指出，超過1000日的烏俄戰爭已經造成相當的破壞，城市設施不斷遭到俄軍轟炸，空襲對烏克蘭的影響仍十分嚴重。從烏克蘭的角度來看，當前的軍事局勢非常緊張。俄羅斯幾乎在所有戰線上都處於主動地位，而在某些地區，尤其是頓巴斯地區，俄軍取得了較為顯著的領土進展，比之前的情況更加迅速。

對於是否應該加強對烏克蘭的支持，尤其是在武器方面，弗洛伊丁強調，西方國家，尤其是德國，必須全力以赴支援烏克蘭。他認為經過近3年的戰爭，我們已經清楚地認識到，普丁和俄羅斯只有用「力量的語言」才能理解。西方必須將烏克蘭置於一個強大的立場，並且這需要不斷與國際夥伴進行溝通，為烏克蘭提供持續支持。

🇷🇺🇺🇦⚡- Russian forces have reached the center of Chasov-Yar.

🙌 pic.twitter.com/JMDzzmFlgQ — Zlatti71 (@Zlatti_71) November 16, 2024

談到烏克蘭最急需的武器系統，弗洛伊丁表示，當前最需要的武器是防空系統，並且這個需求也不是什麼新消息，不過在俄國對烏克蘭能源基礎設施的威脅加劇後更加迫切。他指出，俄軍能夠高效率的對烏克蘭能源網絡發起精確打擊，摧毀這些設施，這讓烏克蘭更加需要強化其防空能力。

談論到「金牛座」飛彈（Taurus）時弗洛伊丁認為，這方面在德國的討論已經足夠，並表示每種武器系統都有其價值，但沒有任何一個系統能夠成為扭轉戰爭局勢的「遊戲規則改變者」（Game Changer）。他強調，所有武器系統的整體協同作用才是最重要的。