聲明表示，強烈反對任何單方面改變印太海域現狀的意圖，確認反對在南海的非法海事主張的重要性，堅決反對海岸防衛隊及海警船在南海的危險操作和強制手段。

聲明又強調台海和平穩定，是印太地區安全與繁榮不可或缺的元素，重申美日韓三方在台灣立場上不變，呼籲各方以和平方式解決台灣問題。

聲明指出，三方在面對北韓威脅，會在現時實施的國防高層政策諮商，資訊共享，及聯合軍演基礎上，擴展至每年舉行聯合防長會議。一旦偵測到北韓發射彈道導彈，三方會實時互相通報，合作提升針對彈道導彈的防禦能力，並重申致力令朝鮮半島完全無核化。

聲明亦提及俄羅斯作為聯合國安理會常任理事國，但與北韓深化軍事合作，強烈譴責俄朝兩國多次違反聯合國決議案，尤其是北韓決定派兵援助俄羅斯，令俄烏戰事升溫，重申堅定支持烏克蘭，根據聯合國憲章行使自衛權。

這次是即將卸任的美國總統拜登、剛上任的日本首相石破茂、以及南韓總統尹錫悅3位領導人的首次會晤。拜登表示，這次可能是他最後一次與這個重要小組舉行三邊會議，並就成為其中一方協助組成這種夥伴關係而感到自豪，並希望它會持續下去。