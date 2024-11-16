中華隊16日以1比3不敵日本隊，靠著替補上陣的捕手戴培峰陽春炮攻下唯一分數，他坦言，知道自己並非長打型球員，上場只是盡力為球隊做出貢獻，「按照情蒐給的資料，鎖定自己要的位置打，很開心有好的結果。」

面對全職業的日本武士隊，中華隊前6局只敲出3支零星安打，直到7局下2出局，才由戴培峰敲出右外野陽春炮「破蛋」，可惜後續反撲未果，以2分差惜敗。

雖然前2戰都沒有上場，戴培峰還是隨時做好準備，「短期比賽每個人都有各自任務，在這個位置也不是很輕鬆，後面上場可能是關鍵局面，把自己隨時準備好，在旁邊加油也是幫助球隊，球隊有需要我上場時就盡全力表現。」

今天賽前，戴培峰特別請情蒐小組把發球機球速調快，讓他能夠適應日本「火球男」，他也認為，看到江坤宇、陳傑憲陸續開轟，多少也有刺激到其他隊友，「上場也沒有一定要打全壘打，就是按照情蒐資料、設定自己要的位置攻擊。」

雖然中華隊沒能延續連勝氣勢，以2分差惜敗，但賽後集合時全隊仍鬥志高昂，戴培峰說：「賽後也是有集合，稍微提一下我們對日本有咬住、不要灰心，把今天記起來，專注在明天。」