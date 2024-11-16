12強賽事16日上演重頭戲中日大戰，現場湧入3萬3千名球迷，由於日本隊實力驚人，尤其更挾著連勝21場國際賽的氣勢上陣，不少台灣球迷都知道今晚是一場硬仗。而中華隊一直到7局下，靠著戴培峰的陽春全壘打，才終於破蛋、拿下1分。但這彌足珍貴的1分，讓現場球迷感動不已，更讓鄉民討論起32年前巴塞隆納奧運曾擊敗日本，直說「1992年靠郭李」。

中華隊戴培峰終於在7局下轟出全壘打，這珍貴的1分，讓現場觀眾幾乎要落淚，全場起立唱戰歌、同時呼喊他的名字，「戴培峰、戴培峰、戴培峰、戴培峰」，球迷也把這精采時刻記錄在社群中：「戰歌響起，今天戰況有點小掉漆，不過整場高潮迭起，很適合喜歡搖跟吶喊或是怒吼的人，啦啦隊領頭的帶，一下去整個全場開party，第一次感受到什麼叫做掀開天花板。」

12強賽事中日大戰開打，中華隊啦啦隊強力應援。（圖／攝自FB@Saul Huang）

16日晚間的中日大戰，第1局上半就先被日本隊拿下1分，中華隊始終無法破蛋，又在第4局落後2分的情況下，被日本隊游擊手源田壯亮轟出陽春砲，差距拉大變成0比3，台灣球迷的加油聲當場靜默、腦袋打雷，連應援配音也直接停掉，大家的好心情隨之凍結。

說到應援，日本球迷也聚集在一個角落，毫不客氣掛出國旗還有自製的應援小物，他們自組應援團且在現場拿出大聲公喊口號，大鼓、小喇叭也派上用場，看到日本隊得分時馬上群情激昂，應援歌聲也是不斷歡唱。雙方在交互攻守的情況下，中華隊戰情吃緊，但是球迷的加油聲卻從未停過，啦啦隊努力應援的熱情畫面也感動人心。

12強賽事中日大戰開打，日本球迷也自組應援團賣力加油。（圖／攝自FB@Saul Huang）

中日大戰開打時，網友的悲歡在社群分秒立現，「涼了」、「沒了」、「守備瑕疵」、「可惡，好不想又吃鍋貼喔，九局下來點奇蹟吧」、「中日之戰結束，大勢11球乾淨俐落」、「十二強中日大戰，真的好可惜」、「好想贏日本」。

PTT鄉民也在討論中日大戰，「日本真的超穩」、「簡單說，我們在三大國際賽事從來沒贏過日職組成的國家隊，更之前有贏不少，但那都是業餘組成的日本國家隊，準備要召喚二郭一莊了嗎」、「不會有人想發財買中華吧」。不過中華隊曾在1992年的巴塞隆納奧運會中，中華隊2度擊敗日本拿下銀牌，也引起鄉民驚呼，「1992靠郭李建夫」、「32年前我國小...咦，我已經這麼老了...」、「有這麼久喔」、「郭李經典戰」。