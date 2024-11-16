中國大陸匿蹤戰機殲-35A是珠海航展的重頭戲，當殲35-A起飛時，尾焰出現了「馬赫環」，引發關注。前空軍副司令張延廷更表示，殲-35A飛行時「吐煙圈」，是因為它燃燒氣體出來時速度太快了，經過燃燒室，充分燃燒噴出來的高溫。

張延廷16日在《前進戰略高地》節目中表示，高次音速時會出現馬赫環，因為壓力的變化，準備超音速，馬赫環就會出現，跟著飛機跑。

張延廷接著表示，殲-35A飛行時「吐煙圈」，後面發動機一圈圈的，那是因為它燃燒氣體出來時速度太快了，是爆炸出來的，經過燃燒室，充分燃燒噴出來的高溫，溫度高達攝氏1700度，已經帶藍光，不光只是紅的，因為溫度太高。

張延廷指出，殲-35A飛行時旁邊有白白的，那是因為經過壓力的變化，裡面空氣的水氣凝結。有時候民航機落地時，也會看得到，拖著兩個白白翅膀的煙霧，就是因為空氣的濕度比較高，經過空氣壓縮，水氣就出現了。