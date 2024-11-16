鎖君子不鎖小人？有網友在網上分享，疑似門鎖鍊條的行栓裝錯方向，扣具裝在左邊，而解鎖孔則是在右邊，導致門一開鍊條就隨著解鎖孔順利滑出，無法達到扣緊的效果，對此，他也表示「為什麼我覺得有點危險」；而其他網友見狀後也搖頭表示「橫栓左右顛倒了」、「求心安的吧」，另外還有網友認為「這個鏈子不如內門擋」。

一名網友在「爆廢2公社公開版」分享一張照片，從曝光的畫面可見，門鎖鍊條固定在門板上的小金屬板，有個長條形的孔洞，一般來說，當門微打開時，鍊條會在長條形孔洞內滑動，因此，讓門板受到限制，只能微開無法全部打開，若要讓門板全部打開，便需先將門關好，再將練條由長條形的孔洞滑至開口處，把鍊條解開，便能順利將門開啟。

然而，畫面中的長條形孔洞疑似裝反，將能解鎖的孔裝在右邊，而扣具的孔裝在左邊，因此，當門要開啟時，鍊條便開始往右滑移，由於解鎖的孔裝在右邊，因此，練條便直接掉落，無法達到所上的效果；對此，原PO也表示「為什麼我覺得有點危險」。

其他網友們也紛紛留言表示，「一踹就開」、「有點安全，但又有點不安全」、「橫栓左右顛倒了」、「沒事，給新人一個機會，下次會更好」、「裝錯邊了」、「左邊扣具，方向裝反了」、「求心安的吧」、「開門就脫鏈」、「防君子不防小人」、「一踹就開」。

不過，另外也有網友表示，「這東西不是一兩腳就開了嗎？」、「不管怎樣，這鎖很爛，容易被破解」、「不管你覺的安不安全 都沒差！你以為那條擋的住壞人嗎？」、「良心鎖，鎖君子不鎖小人」、「這個鏈子品質很爛...本人旅館工務裝過，超爛不如內門擋」。