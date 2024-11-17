南韓人氣女團BLACKPINK成員Rosé，因擅長歌唱及舞蹈在團體中擔任主唱及領舞角色，目前團體成員各自發展演藝事業，她也將在12月推出首張個人專輯。而上（10）月中推出主打歌〈APT.〉，與美國歌手火星人布魯諾合作，一上線就掀起熱議，至今已經有高達3.6億次點閱。近日她則在社群曬出近況，同樣吸引大批粉絲關注。

Rosé日前在社群分享一系列日常近照，其中有不少絕美自拍，照片中Rosé將一頭金髮綁成麻花辮，穿著黑色短版上衣及白色休閒長褲，外搭一件大尺碼外套，纖細螞蟻腰若隱若現，小秀性感身姿。另一張自拍中，她則換上白色卡通圖案短袖，直接曬出大片平坦腹肌，超細腰間一覽無遺，就連骨頭痕跡都十分顯眼。

Rosé自拍曬出纖細螞蟻腰。（圖／IG@roses_are_rosie）

除此之外，動態中也穿插幾張工作照、吃完的美食照，面對即將發行的新專輯，她非常努力、勤跑宣傳行程，隱約透出疲憊的精神狀態，但寵粉的她依然拿起黑色奇異筆趕工，在新專輯封面上簽名。另外有趣的是，她與「火星人」（Bruno Mars）合作的新曲〈APT.〉，不僅紅遍全球，她坐車時自己也會不斷聽著，可以看出她對作品的喜愛。

Rosé努力趕工為粉絲親簽新專輯。（圖／IG@roses_are_rosie）

Rosé為新專輯努力宣傳。（圖／IG@roses_are_rosie）

一系列日常近照曝光後，立刻吸引全世界粉絲湧入狂讚，「工作辛苦了」、「祝新專輯順利，記得多休息喔」、「一定很辛苦吧，妳很棒」、「好愛妳大美人」、「連相機都裝不下Rosé的美」、「是公主大人」、「妳是最棒的！繼續加油，我都支持妳」、「這個腰也太細，要保持健康喔，愛妳」。