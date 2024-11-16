輔大正妹余家儀憑藉甜美外型和性感好身材，IG累積擁有27.2萬人追蹤，加入Twitch當直播主，擁有超高觀看數，過去曾在直播時，熱舞掉出南半球而遭停權，近日她無預警宣布將加入啦啦隊，掀起討論。

余家儀近日開心在社群媒體發文透露，將加入鍇睿國際Carry Girls啦啦隊，她透露有很多人問她為什麼選擇加入啦啦隊，她坦言：「這是一個能讓你完全蛻變的舞台！」她覺得可以站在小巨蛋的表演區看著滿場的觀眾，「那種心跳加速的感覺，是無可取代的」。

直播主余家儀宣布加入啦啦隊。（圖／翻攝自yolo_ioo IG）

余家儀也喊話有興趣的粉絲，可以一起加入Carry Girls啦啦隊徵選活動。貼文一出，粉絲都驚喜表示：「加油啦」、「想問以後還會直播嗎？」、「很美」、「哇，恭喜」、「直接變這隊粉絲」、「太狠了」、「要進化了」、「太恭喜了吧」、「真假，真的要當啦啦隊喔，那應該很多人回去看爆」。

余家儀在今年初開台當實況主，首播吸引超過7千人觀看，因此被譽為「實況怪物新人」，不過在2月直播時，卻疑似因為動作太大，運動內衣往上滑，露出南半球，因此被判定違規遭到停權，當時網路上哀嚎一片。