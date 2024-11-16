台北市立動物園16日下午3時許驚傳2名遊客私自跨越柵欄意圖與動物接觸，有網友於社交平台爆料，一名男子跨越斑點鬣狗區圍欄，並伸手做出挑釁的動作，引發在場其他遊客驚呼「白癡」。園方回應，在請益法律專業後，將備案提告，對擅自翻越斑點鬣狗圍欄的遊客依法究辦。

動物園斑點鬣狗區下午3時28分發生遊客闖路事件，1名男性私自跨越柵欄，並不斷伸手挑釁鬣狗靠近，隨後同行女伴竟也不顧周邊告示牌一同跨越欄杆，讓發文網友擔憂發生事故會不會害動物被安樂死，影片中還有不少家長帶孩子出遊，更有家長直接告誡孩子，這種行為很危險，鬣狗可能跳出圍牆，很危險不要靠近。

貼文底下網友紛紛留言表示，「建議園方開放檢舉，讓這位永遠不能入園」、「台灣獼猴在另一區喔」、「這應該強制罰款＋教育訓練吧，以後進動物園要先簽切結書加賠償款」、「鬣狗的咬合力很猛的，聽說動物骨頭也能嚼碎消化，真的不要拿生命開玩笑」。

園方回應，「當事斑點鬣狗」今日傍晚收到室內場初步觀察，尚無明顯異常，但仍會調閱監視器釐清遊客究竟丟了什麼東西給斑點鬣狗，以及是否有被吃掉？並檢查戶外場內是否還有不該存在的異物，也將觀察動物一周的精神、食慾以及糞便，若無異常就讓動物到戶外場活動。

園方呼籲，民眾不要做出危險行為，除讓自己身陷危險，也會對動物產生不好影響，並將針對遊客的脫序行為，就社會秩序維護法、動物保護法等法令，於請益法律專業意見後，備案提告。