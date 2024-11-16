新北市一名人夫阿德（化名）控訴前妻小美（化名）與第三者小偉（化名）通姦，導致婚姻破裂並生下一子，構成對其配偶身分法益的侵害。法院判決小偉與小美須共同賠償阿德10萬元精神慰撫金。可上訴。

阿德主張，他與小美於2003年結婚，但小美於2021年突然離家出走，最終在2022年離婚。離婚後，小美竟於婚姻存續期間內，於2022年6月受孕，並於不久後誕下一名男嬰。經親子鑑定確認，該子並非阿德親生，而是小美與小偉所生。

小美在雲林地方法院提起否認推定生父之訴，法院已認定男嬰父親為小偉。阿德據此向新北地方法院提起侵權損害賠償訴訟，認為小美與小偉的行為對其造成重大精神損害，應共同賠償60萬元。

法院審理時查明，小美與小偉早在2007年認識，並於小美婚姻存續期間發生性行為。證據顯示，小偉與阿德曾同在一家民宿工作，對阿德與小美的婚姻關係瞭若指掌。儘管小偉辯稱，他當時以為小美已離婚，但法院認為小偉早應知悉真相，卻未確認小美是否仍在婚姻中，即與其交往，構成故意侵害。

此外，法院指出，小美明知自身尚在婚姻存續中，仍與小偉交往，對阿德配偶身份法益的侵害更為明顯。兩人構成共同侵權行為，須負連帶賠償責任。法院最終判決，小美與小偉須共同賠償阿德10萬元。可上訴。