中國大陸珠海航展，蘇-57與殲-20、殲-35等共3款五代戰機齊聚一堂，讓觀眾大飽眼福。但是俄羅斯卻搶先宣布完成蘇-57首份出口合同，傳言是阿爾及利亞下單。退役少將栗正傑表示，阿爾及利亞死對頭是摩洛哥，原來使用俄製武器，所以可能下單買蘇-57。但是蘇-57產能夠不夠做出來賣及實戰的經驗，值得討論。

栗正傑16日在《張雅婷辣晚報》節目中表示，這次為什麼傳出是阿爾及利亞買俄羅斯的蘇-57，它有一個死對頭是摩洛哥，所以也必須要有空中的武力。阿爾及利亞本身也是用俄製的武器。大家也猜測印度、越南、中東、埃及等這些原來使用俄製武器的國家，可能會下單。

栗正傑接著表示，蘇-57產能夠不夠做出來賣，蘇-57大概只有25架而已，現在俄烏戰爭還在打，俄羅斯自己有沒有能量生產，還有自己國家夠不夠應付。至於蘇-57有沒有實戰的經驗，到底有沒有到俄烏戰場實戰過？如果真的有實戰過，就是一個很好的賣點，大家更願意去買。俄羅斯稱蘇-57有參戰，很明顯是為了配合這次航展。