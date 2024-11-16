美國準總統川普選前就高喊要將比特幣納入戰略儲備，被視為川普盟友的懷俄明州共和黨參議員盧米斯（Cynthia Lummis），計畫在明年新國會就任後推動法案，賣掉部分聯準會黃金儲備，在不增加政府赤字情況下，建立100萬枚比特幣儲備。

100萬枚比特幣占在外流通數量將近5％，若照當前市價購買，要花到900億美元左右。然而一旦法案成功闖關，投資人可能搶在政府前頭大買比特幣，打造百萬枚比特幣戰略儲備的花費可就不只這個金額。

比特幣價格已飆上9.3萬美元的歷史新高，10萬美元近在咫尺。女股神Ark Invest執行長「木頭姐」伍德（Cathie Wood），15日受訪重申她對比特幣的樂觀展望，看好2030年前至少漲到65萬美元，甚至上看150萬美元。

盧米斯受訪指出，美國已有黃金憑證形式的金融資產，這些可轉換成比特幣，對美國資產負債表的影響相當中性。

選前喊出要建立比特幣戰略儲備的川普，打算以政府扣押資產後的20萬枚比特幣所有權為基礎，盧米斯的提案可壯大川普的比特幣戰略儲備。按照盧米斯法案，這些加密貨幣持有期限至少20年，假定升值有助減少國債。

不過即便川普這個比特幣信徒入主白宮，被視為歷來對加密貨幣最友善的國會明年上任，部分市場觀察家認為，盧米斯的提案將面臨一番苦戰。加密貨幣預測平台Polymarket顯示，川普建立比特幣儲備的機率31％。

加密貨幣投資公司銀河數字創辦人諾沃格拉茲（Michael Novogratz）認為，美國建立比特幣戰略儲備的可能性極低。如果美國此舉成真，其他國家勢必仿效跟進，他預測比特幣價格將推高到50萬美元。

依聯準會的黃金儲備規模，要買100萬枚比特幣綽綽有餘。照聯準會資產負債表所示，財政部持有的黃金憑證價值約110億美元，但這是根據所謂的法定價格每盎司42.2222美元計算，若以目前的現貨價計算，這批黃金價值約6,750億美元。