美國總統當選人川普準備重用共和黨籍北達科他州州長柏根（Doug Burgum），14日提名他出任內政部長，15日又指名他出掌即將成立的「國家能源委員會」負責協調政策促進美國能源生產力。伯格出身農糧倉儲業家庭，大學時代掃過煙囪，拿到名校史丹福大學企管碩士學位後進入商界。他20多年前即因微軟收購他注資領軍的會計軟體公司而成了億萬富翁，外表卻毫無科技富豪特質，68歲的他頭髮花白、衣著保守，資產淨值上億美元，川普的「富豪內閣」再增1人。

路透社周五報導，川普聲明，『國家能源委員會（National Energy Council）將藉由減少繁瑣的官僚程序、加強民營企業對經濟所有層面的投資、著重於革新長期存在但毫無必要的規章，以監督美國在能源界的主導地位之路」。柏根若順利出任能委會主席，他也將成為國家安全委員會一員。

川普提名北達科他州州長柏根出任內政部長之後，隔天又指派他出掌新成立的國家能源委員會。

柏根主政的北達科他州原油產量全美第3，僅次於德州、墨西哥州。北達科他州的電力非常倚重火力與風力發電。美國西部能源聯盟（Western Energy Alliance）主席史蓋瑪（Kathleen Sgamma）樂見川普這項人事任命：「柏根州長在北達科他州落實了以能源為主角的施政，他是在公有土地與全國推進總統當選人川普政策的完美人選。他兼任國家能源委員會主席令人振奮，這代表把真正的障礙列為焦點，那就是過度的官僚程序與過度的監管。」

柏根2016年初入政壇參選州長，以政治素人之姿擊敗同黨政壇老將輕鬆勝選，2020年連任成功。他去年投入本屆總統大選的共和黨初選，敗給川普之後一度成為副手人選。他在黨內名氣遠遠不及川普，身家卻頗為可觀。

柏根現年68歲，1956年8月出生於北達科他州亞瑟鎮，居民至今仍僅300人左右，手足2人，祖父輩經營穀物倉儲業。他高中時期父親去世，當時他就開始在家族事業工作。他後來回憶早年鎮日與穀子為伍的生涯時提及，某回鏟了超多腐爛的穀子，渾身臭烘烘，當地一家餐館拒絕讓他入座。

柏根曾投入本屆總統大選共和黨初選，他美國商界小有名氣，但在全國政壇知名度很低。

柏根就讀北達科他大學時期也做過煙囪清潔工，此事獲美聯社報導，結果讓他在申請史丹福大學時成了某種助力，1978年完成大學學業後順利進入史丹福商學院，結識了後來擔任微軟執行長的巴爾默（Steve Ballmer）。1980年，柏根取得企管碩士學位，赴芝加哥任職於知名企管顧問公司麥肯錫（McKinsey）。

財經雜誌《富比世》（Forbes）指出，柏根白手起家的致富歷程始於1983年的一筆投資。那年他回到家鄉，用160英畝農地抵押25萬美元投資1981年成立的「大平原軟體」（Great Plains Software），成為這家小公司第1個外部投資者，1984年他出任總裁。這家主要服務中小企業的會計軟體公司闖出名號，1997年以估值逾2億美元在那斯達克上市，引起微軟注意。2001年微軟以11億美元收購之後，柏根也在這年進入微軟任職副總裁，獲得超過170萬股微軟股票，當時價值約1億美元，柏根身家暴增。2003年離婚時，他把大約20萬股微軟股票給了元配。

Doug Burgum created the greatest startup merch of all time as CEO of Great Plains Software in Fargo.



He embroidered the GP logo on a knit sweater.



*He put it on a covered wagon and then drove it through a field of wheat.*



Burn your hoodies. Silicon Valley must RETVRN. pic.twitter.com/QiFR9KIqn6 — Max Meyer (@mualphaxi) June 23, 2024

直到2007年離開微軟為止，他定期出售股票。之後他轉戰、成立多家商業軟體公司，2度經由併購案獲利好幾百萬美元，他也自行成立房地產與投資公司，並投入慈善事業。

2016年柏根參選州長時申報6項資產價值介於500萬美元至2500萬美元，《富比世》估計市值介於3000萬美元至1.5億美元。《富比世》去年11月報導伯格投入共和黨初選時估計，當時他的資產淨值至少1億美元，只輸給川普與印度裔共和黨強硬派拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），如果加上他給3名成年子女的財產信託金額，身家肯定更高，3個孩子各有將近2.7萬股微軟股票。根據他在競選期間提報的財務狀況，他擁有價值50萬至100萬美元的微軟股票，但僅占名下投資組合的一小部分。除了老家北達科他州有房有地，他在蒙大拿州、明尼蘇達州、佛州也有房屋。