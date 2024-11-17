總統賴清德今（16）日出席青年論壇，與來自全台各地高中職、近300位高中生對談，並接受學生提問。面對學生們拋出的種種犀利問題，賴清德也直球對決，現場互動十分熱絡。有學生問到，美國總統當選人川普（Donald Trump）提名友台大將盧比歐（Marco Rubio）出任美國務卿，而賴清德2020年曾與盧比歐會面，對於台美關係是否有加分作用？賴清德則透露，當年雙方會面時，盧比歐說他一定支持台灣，而川普當選後提名的重要內閣成員，都與台灣有深厚關係，對民主的堅持也是相當堅定。

賴清德今天下午出席「2024今周刊『TEEN TAIWAN青春世代白皮書』總統與青年論壇」。現場匯聚來自全台各地將300位高中生。有學生詢問，川普提名友台大將盧比歐出任美國務卿，而盧比歐在2020年曾經與賴清德會面，對於美台關係是否有加分作用？未來期待跟美國強化哪一種交流？

總統賴清德16日與上百位高中生對談，互動十分熱絡，拍照也來者不拒。圖／總統府提供

對此，賴清德直言，盧比歐是非常棒的人，回憶上次拜訪經過，他與當時甫卸任立委的蕭美琴共同前往華府，賴清德一坐下來，盧比歐隨即表示，他一定支持台灣。賴清德表示，面對台灣，盧比歐相當熱忱，且他來自古巴，因此他相當反共產黨，「而台灣是民主國家，他一定支持民主、支持民主台灣，這是他的想法」。

賴清德強調，過去8年，前總統蔡英文與美國建立非常信賴的關係，台美關係史上最好。因此，川普當選至今所提名的幾位重要內閣成員，都與台灣有深厚關係，對民主的堅持也是相當堅定。

賴清德指出，未來在國防、外交、經濟、產業等面向，將持續與美國新政府緊密合作，「在過去四年，拜登總統政府對台灣的協助基礎之上，我們也能夠跟川普新任總統、他的內閣團隊共同合作」，期待創造台美雙贏，讓台海和平穩定持續，是他的首要目標。