不逃嗎？有人妻在網上抱怨，由於她到婆婆的公司上班，而辦公室內還有其他2位同事，沒想到，在公司婆婆把她當員工(外人)看，同事有東西吃，她才有得吃，可是，當遇到公司營運不佳，她又變成自家人要共體時艱，因此，其他2為同事有年終領，她卻沒得領。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她提到在婆婆的公司上班，不過公司還另請2位同事，然而，婆婆偶爾會買東西分享，但她說「如果2個同事有，我就會有，如果同事沒有，我也不會有」，可是卻看到婆婆和兒子躲在座位上偷吃。

女網友對於這樣的狀況，也讓她想透，認為自己是公司請來的員工，便不太計較，可是，讓她耿耿於懷的是，當公司因年終營運不佳，她便要和婆家全家人一起不領年終，但是請來的2位同事都有，讓她心裡很不平衡感嘆「自己人還外人，都給你們自己解讀就好了！」。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「那還不離職」、「摳門，1個人的獎金能有多少」、「默默地去外面應徵新工作」、「不逃嗎？」、「比外人還不如，妳直接挖老公錢，買東西都算他的，金額要比年終還要高。」、「沒事的時候，媳婦是外人，有事的時候，媳婦就是自己人，需共體時艱，有福不同享，但有難同當」、「共體時艱自己人，有好吃的是外人...老公是廢人嗎？」。