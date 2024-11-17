總統賴清德今（16）日出席「TEEN TAIWAN青春世代白皮書」青年論壇，同學提問，「可以調漲最低薪資嗎？可以讓物價下降一點嗎？房子可以不要這麼貴嗎？」賴清德回答表示，這都是問到大家心坎裡的問題，他說基本薪資一定會再漲，因為蔡總統8年任內基本工資每年都調漲，他擔任總統第一年也會持續調漲。

另外有學生對總統一天的生活感到好奇，關心他每天睡幾小時。對此，賴清德親自解答，儘管他公務繁忙，回家還是有時間與寵物斑斑、Murphy玩耍，這幾天還能看台灣棒球隊的好表現；並自爆每天睡6小時，一直還在過高中生活。

針對物價問題，賴清德表示，物價高低會影響民眾生活，跟大家報告一個插曲，新冠肺炎和地緣政治變化，世界都採取貨幣寬鬆政策，就是印鈔票解決問題，物價指數都會很高，像是日本、韓國，物價通膨指數都9％以上，台灣物價通膨最嚴重是3.7％，當時政府採取電價、水價都不調漲，因如果調漲一定會帶動物價。

賴清德說，希望明年物價指數能夠控制在2％以下，讓民眾生活不至於受到物價波動影響；至於房價的話，賴清德表示，政府提出了很多策略，像是打擊炒房，以及推囤房稅、社會住宅，央行也採取幾波措施，讓房價不可以持續因為炒房飆漲，還有會蓋社會住宅，以及提供年輕人新青安貸款，這三個問題政府都很重視。

關於總統日常行程，賴清德表示，外賓曾說笑指出，全世界最忙的可能是烏克蘭總統澤倫斯基，其次是台灣總統。但賴清德看到在場同學認真的眼神，隨即澄清這只是個笑話，最忙、次忙的都不會是台灣總統。

賴清德說，他平常要接見外賓，要與各國合作，以及面對各種問題時做出決策，所以要開國安會議。總統要負責國防，因此有大、小軍談，也會在國家安全談外交國防兩岸，並與陸委會討論相關題目。另外要出席國家重要活動典禮，且有一個無法迴避的責任，甚至是優先的工作，就是傾聽民意。

儘管繁忙，他說，台灣已經是制度化的國家，大部分的事務都有上軌道，人民也很團結。他對國家的未來有信心。自己回家時還能餵食寵物斑斑、Murphy，與牠們玩耍，這幾天還能看台灣棒球連贏兩天很開心，要繼續加油。

主持人追問，建中生引用數據表示高中生每天睡眠約6.9小時，總統睡眠時間有多少？賴清德笑稱，在建中學弟報告時，自己有回想當年念高中時睡多久，大概就是6小時，現在也是6小時，一直都在過高中生活。