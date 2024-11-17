近日，加拿大發生一起嚴重的烏龍醫療事故，一名男子到醫院接受右腿截肢手術，然而當他從麻醉中醒來，卻發現自己被鋸掉的卻是左腿。目前，執行這項手術的醫院與當地有關部門已經對此展開調查。

加拿大男子甘迺迪（Jason Kennedy）接受右腿截肢手術，然而當他從麻醉中醒來，發現自己被鋸掉的卻是左腿。

據《鏡報》報導，48歲的甘迺迪（Jason Kennedy）是一名漁民，他因為右腳疼痛和出血，在2024年10月23日前往加拿大曼尼托巴省（Manitoba）溫尼伯市（Winnipeg）的一間社區醫院「七橡樹綜合醫院」（Seven Oaks General Hospital）求診。在那裡，醫師判斷他的右腿感染了嚴重的骨髓炎，告訴他必須去大醫院為右腿進行截肢手術。

骨髓炎（Osteomyelitis）是一種難纏的骨骼及骨髓組織受感染、發炎疾病，是骨折後常見之併發症，尤其是開放性、複雜的骨折。此類骨折常伴隨嚴重的軟組織破壞、血管破壞和組織腫脤，當骨頭內部血液循環遭阻斷時，便成為細菌滋長的溫床。早期骨髓炎可使用抗生素治療，晚期必須手術治療，而且極難根治，嚴重甚至可能截肢。

由於醫師向甘迺迪解釋，如果對此置之不理，他有可能會失去雙腿，因此他接受安排，在10月31日前往同樣位於溫尼伯市的另一間地區醫院「恩典醫院」（Grace Hospital）進行右腿截肢手術。

然而，當他從麻醉中醒來，難以置信地發現，執行截肢手術的外科醫師竟然截錯了腿，他的右腿還好好留在身上，而他比較健康的左腿卻消失了，「我真希望這只是一場惡夢，我的右腿現在還在痛，就在我們說話的時候，它還在發痛。」

'Tragic error': It’s been two weeks since Jason Kennedy went into the Grace Hospital in Winnipeg to have his right foot amputated because of an infection – and instead, leaving without his left | @CreesonAPTN https://t.co/eZegH9gTxg — APTN News (@APTNNews) November 15, 2024

溫尼伯市健康管理局（Winnipeg Regional Health Authority）的發言人通過電子郵件發表聲明，表示由於患者的隱私，他們無法對事件透露太多消息，但醫療團隊已經與患者會面、表達歉意，並且對後續的處理展開對談。

發言人還補充說明，當局的醫療安全部門正在對這起事件進行審查，以尋找潛在的系統改進機會，審查結果將在調查完成後與患者分享。

甘迺迪則表示，他收到了施行手術的外科醫生以及「另外2名同事」的當面道歉。他雖然對失去一條健康的腿感到難以接受，但最終仍選擇寬恕了對方。但他仍選擇公開此事，是為了喚起其他民眾的警惕，避免發生在他身上的悲劇重演。

甘迺迪的母親伊馮娜‧楊（Yvonne Young）則告訴媒體，她為兒子展現的寬恕美德感到驕傲，但她還是認為醫院應對此負責，並且對兒子提供賠償，「他理當得到賠償，這是對他的傷害，而且『這太不應該發生了』。」她主張醫院應該為兒子提供義肢並承擔相關費用，以幫助兒子繼續生活。

甘迺迪則表示，自己過去也曾在無家可歸的狀況下度過幾年，直到2023年才穩定下來找到住處，然而現在平白失去一條腿，而另一條腿也狀況不佳有待截肢，讓他對未來感到非常擔憂。

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