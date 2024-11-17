59歲張衛健早年在台灣以電視劇《西遊記》、《齊天大聖孫悟空》中的「孫悟空」一角走紅，其中他在劇中一句口頭禪：「帥到掉渣！」更是引來全台影迷爭相模仿，劇中除了有張衛健，還有許多如今看來仍相當經典的藝人選角，如梁漢文、葛民輝、李燦森、徐懷鈺、林志穎、楊恭如，相當令人懷念。

張衛健當年為了演出孫悟空一角，常常一化妝就要化好幾個小時。2020年張衛健、黎耀祥、麥長青3人上節目，重談當時拍戲辛苦，回憶當時常常在片場拍到凌晨3、4點才收工，隔天上午6點又要拍外景，因此一天只有兩個小時睡覺，更沒時間卸妝，常常頂著妝容席地而睡，現在想來根本是不可能的任務。

張衛健為了化孫悟空的妝，常常邊睡邊讓化妝師幫他化妝。（圖／中時資料照）

張衛健透露，當時他為了演出孫悟空，臉上要貼不少假毛髮，他為了爭取時間休息，常常邊化妝邊睡，化妝師也很體貼不會叫醒他，會出手扶住他的頭，讓他在睡夢中可以「變身」成功。眾人聊到如果又有演西遊記相關作品的機會，張衛健笑說，可以選的話他要改演「豬八戒」，有發揮空間，又不像沙悟淨要扛木箱，算是比較快樂的角色。

張衛健過去扮演孫悟空走紅。（圖／中時資料照）

張衛健2004年與小他9歲張茜結婚，多年來兩人膝下無子，張衛健2018年受訪時透露，2008年張茜一度懷孕但小產，他為了照顧妻子，忽略自己內心也有傷口，參加相關講座才開始自癒，被問要是以後真的沒有小孩是否會終身遺憾？張衛健當時妙回：「未必，如果生一個會氣死我的小孩不就糟糕了？」網友也為他高EQ笑翻。