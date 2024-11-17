36歲香港女星白雲（Snowy，本名：白雲鳯）擁有35E不科學火辣身材，被封為「香港波神」。經常在網上曬出性感曲辣照寵粉，日前曬出一組日本學生泳裝照，胸前4字被「擠到變形」，讓大批網友看暈。

白雲日前在IG曬出多張泳裝美照，甜喊：「不會遊泳？？會潛水行嗎？」，畫面中她一頭亮麗短髮，穿著一身深藍白色滾邊的死庫水，坐在泳池邊，臉蛋肌膚白皙緊緻，一雙大眼睛電力十足，對著鏡頭露齒甜笑，多張不同拍攝角度，透出一雙勻稱美腿。

白雲穿死庫水泳裝，胸前4字被撐到變形。（圖／翻攝自 IG @snowybai）

不過許多網友將目光焦點放在她飽滿好身材上，泳衣緊身布料，寫著「不會游泳」4個字，小小字體承受不住傲人上圍擠壓，瞬間被撐到變形，炸出胸前性感深溝，衝擊眾人視覺。

前凸後翹的完美身材比例，讓大批網友熱血沸騰，湧入留言區直呼：「可愛又性感」、「想一起游」、「很有趣幽默的泳衣」、「太正喇」、「迷人姿態，清純甜美」、「我不會游泳，也不會潛水，女神姊姊可以教我嗎」、「讓開，讓專業的來」。