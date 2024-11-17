2024美國總統大選由共和黨候選人川普勝出，將在明年1月20日就職重返白宮，台灣更是繃緊神經，關注包括台積電晶片霸主地位是否受影響等議題。

台積電加速赴美？

川普先前公開喊話台積電偷走美國晶片生意，台灣要付保護費，市場擔憂他上任後台積電處境。台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德認為，川普上任後，還可能要求台積電將半導體2奈米先進製程廠提前赴美，台積電得在成本以及關稅間衡量必要性。

東吳大學講座教授朱雲鵬在「文茜的世界周報」節目中表示，川普有可能強迫台積電，未來在美國設廠規模要更大，要把很多主要技術都移到美國。

台灣企業大挑戰？

川普深信關稅政策，這次政見包括對大陸再加關稅60％外，以及對所有美國進口產品課徵10%或20%的全球基礎關稅。

對於台灣廠商的衝擊，中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年指出，台灣近年對大陸出口下降，對美國出口大幅上升，今年前九月對美國外銷已達842.3億美元，提前改寫歷年全年紀錄。

劉大年強調，在陸美貿易戰後，台灣對美國出口大幅上升，約占台灣總出口四分之一，美國已是台灣第二大出口市場，未來影響不容忽視，若川普履行關稅政見，對於台灣企業將會是一大挑戰。

台幣續貶？

央行總裁楊金龍表示，川普上任後，對於台灣央行有以下挑戰，包括原本大家預期，美國聯準會降息，美元會走貶，但如今又走強，資本流動對於外匯市場就是相當大的挑戰。楊金龍預估美元仍會續走強一段時間。

新台幣近期走勢疲弱，兌美元本周五收在收32.466元價位。永豐金首席經濟學家黃蔭基指出，明年美元為強勢貨幣，台幣恐比今年更弱，估2025年新台幣匯率在31.1至33.5元間，難見2字頭。

凱投宏觀（Capital Economics ）預估，大多數亞洲貨幣兌美元未來1年走勢疲軟，恐貶值高達5%。

衝擊兩岸關係？

中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年分析，推測未來川普政府對兩岸政策的立場，會要求兩岸克制，不要超越紅線，對台灣則將延續他第一任期的作法，繼續對台灣軍售。不過劉大年也提醒，川普「隨性發言」可能衝擊兩岸關係，台灣要審慎以對。