根據《財訊》雙週刊報導，佳世達布局醫療事業2025年可望進入收成期。佳世達董事長陳其宏透露，明年佳世達醫療事業營業額將首度突破300億元，下一步往400億元目標邁進，「明年會是醫療大成長的一年。」

成功大學電機系主辦的第四屆成電論壇於11月8日登場。這次以「電資與智慧醫療跨域整合及應用」為主題，身為成大校友的陳其宏也受邀演講。他提到，醫療事業體明年營收將突破300億元，一方面是併購案持續進行，還有像是廣西貴港醫院、丁丁藥局等權益法投資項目，都將納入大艦隊體系，可以開始認列營收。

值得一提的是，貴港醫院明年上半年即可達到損益兩平，未來佳世達會持續投資醫院，會把這樣的經營模式一家一家複製起來。

明基醫院正在申請香港上市，原本即規畫審查期間將長達6至9個月的時間，目前進度均符合預期。陳其宏表示，「在國外經營醫院很不容易，我們已經找到了學習曲線，明年會是醫療大成長的一年。」

不過，陳其宏坦言，今年以來，受到中國整體經濟狀況沒有想像中的好，醫院的業績也受到影響。不只是明基醫院，中國其他醫院面臨的狀況也都一樣，儘管如此，明基醫院仍維持獲利表現，穩健的發展。

明基佳世達集團將智慧醫療落地的方式，就是在醫院執行。除了醫院之外，佳世達在醫療事業布局以集結台灣醫療界的隱形冠軍，以使用者為中心，整合核心技術，運用集團資源，組成醫療聯合艦隊，一起打世界杯。在即將於12月5日登場的國際醫療科技展中，佳世達也將攜手20家醫療艦隊企業的最新成果。

陳其宏說，台灣的醫療企業有上千家之多，但是合起來的營收約1000億元，反觀中國醫療器材大廠邁瑞醫療，一年的營收就超過1200億元之多。所以這也為什麼，佳世達要以併購的方式布局，而且要達到毛利率30%以上才會投入。

《財訊》雙週刊指出，佳世達今年前三季的醫療事業營收188億元，占比重13%，與去年同期相當，主要來自於三大塊，第一是南京與蘇州明基醫院以及醫療管理顧問，第二是醫療器材與耗材，第三是血液透析。

文章來源：財訊雙週刊